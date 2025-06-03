本报南宁6月2日电 （记者庞革平）记者从广西壮族自治区邮政管理局获悉：近年来，广西打造面向东盟的区域性国际邮政快递枢纽成效显著，中越专线最快可实现16小时从南宁直达河内，中泰专线最快36小时从南宁直达曼谷。邮政快递企业投入多架全货机参与构建南宁到东盟“4小时航空物流圈”，“14小时跨境直通”中越班列已完整覆盖越南的工农业产业集群。广西邮政快递网络已实现“覆盖城乡、通达全国、连接东盟、联通全球”。

据广西壮族自治区邮政管理局副局长莫祖俊介绍，近年来，在自治区党委、政府大力支持下，多个快递物流企业总部到广西考察，落地了枢纽功能项目以及国际业务、供应链等服务功能，将广西作为面向东盟跨境业务的战略支点、主要通道。目前，枢纽建设取得阶段性成效。

据了解，下一步，广西邮政将继续以打造面向东盟的区域性国际邮政快递枢纽为牵引，为广西构建陆海双轮驱动、水陆空高效协同的口岸开放新格局贡献行业力量，更加有力支持广西向海图强、开放发展。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 18 版）

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