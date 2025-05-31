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国际调解院公约签署仪式在香港成功举行

2025年05月31日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报香港5月30日电  （记者冯学知、李霞）国际调解院公约签署仪式30日在香港举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅出席并致辞。来自亚洲、非洲、拉美和欧洲85个国家和近20个国际组织的高级别代表约400人出席。33个国家现场签署公约，成为创始成员国。

　　王毅表示，3年前，中国同志同道合的国家共同倡议建立国际调解院。国际调解院作为国际法治领域的创新之举，在国际关系史上具有重要意义。调解院的成立践行了《联合国宪章》宗旨和原则，将填补国际调解领域机制的空白，是为完善全球治理提供的重要法治公共产品；蕴含着和合共生的文明智慧，有助于超越你输我赢的零和思维，促进国际争议的友好解决；彰显了兼容并蓄的法治文明，尊重当事方意愿，发挥更灵活、更经济、更便捷、更高效的优势，与诉讼、仲裁等现有国际争端解决机制相互补充，协同增效。中方期待各签署国尽快批准公约，欢迎更多国家加入。

　　巴基斯坦副总理兼外长达尔、津巴布韦外交和国际贸易部长穆尔维拉、尼加拉瓜律政总署署长莫拉莱斯、塞尔维亚司法部长武伊奇、瑞士外长卡西斯、联合国副秘书长李军华分别致辞，高度肯定调解院的时代价值和深远意义，赞赏中国积极发挥大国作用。

　　香港特区行政长官李家超致辞表示，欢迎全球首个专门致力于调解的政府间国际组织落户香港。香港将全力支持调解院工作。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月31日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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