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中国方案为全球发展增添动力（国际论坛·读懂中国·读懂中国式现代化）

让·保罗·瓦加斯
2025年05月26日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　在推进中国式现代化的进程中，中国回应时代要求，秉持开放包容理念，以自身发展不断为世界注入新的发展动力，彰显大国担当

　　

　　当前，中国正以更大力度推动全面发展，积极与广大发展中国家分享现代化经验，为人类共同发展注入更多动力。在推进中国式现代化的进程中，中国回应时代要求，秉持开放包容理念，以自身发展不断为世界注入新的发展动力，彰显大国担当。

　　中国式现代化进程犹如奔腾不息的江河，充满活力、一往无前。2024年，中国国内生产总值增长5.0%，经济总量跃上130万亿元人民币新台阶，新能源汽车年产量迈过1000万辆大关，全球创新指数排名升至第十一位，居民人均可支配收入比上年实际增长5.1%……在中国共产党的领导下，中国人民以千年深厚文明底蕴为根基，坚持团结合作，朝着发展振兴的目标不断前行。

　　我曾多次到访中国，惊叹于中国社会的活力和中国式现代化日新月异的发展成就。尤其是近年来，中国创新动能强劲，科技创新成果层出不穷。不管是人工智能大模型DeepSeek，还是不断升级的“中国智造”，科技进步与创新持续赋能产业发展，为中国经济注入澎湃动力。

　　国际局势复杂多变，世界正面临关键抉择。中国始终践行真正的多边主义，积极推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。中国坚持与世界共享机遇，尤其是无私地与其他国家分享发展经验。从共建“一带一路”倡议，到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国以实际行动推动共同发展繁荣。中国倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，积极参与全球治理体系改革和建设。中国方案为全球发展增添动力，彰显出强大的生命力与引领力。

　　追求幸福生活是各国人民的共同愿望。人类社会要持续进步，各国就应坚持开放、合作、共赢。中国发展的理念与实践为全球发展提供源源不断的正能量，为全球南方提供宝贵经验。

　　（作者为中美洲公共行政研究所创新和可持续发展实验室主任）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月26日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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