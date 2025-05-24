本报记者 吴雪聪

阿雅在大唐不夜城拍摄的汉服写真。

本文图片均由受访者供图

瑞秋的东西合璧风格穿搭，下身为马面裙，上身是西式衬衣。

婚纱照拍摄现场，吴雨翔（中）和父母合影。

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开栏的话

如今，越来越多的外国人踏上中国土地，体验中国文化。尝各地美食、过传统节日、打卡非遗手作……这些瞬间勾勒出了独特的“中国印象”。每一次体验，都是一场中外文化的交流、邂逅，有着一个个惊喜与感动交织的故事。

本版今起推出“体验‘中国味儿’”专栏，挖掘文化碰撞的精彩瞬间，展现外国朋友眼中的当代中国。

随着“汉服热”兴起，越来越多的外国人接触并爱上汉服。他们有的在景区打卡汉服旅拍，有的时常穿着汉服工作和生活，还有的自发制作短视频推广汉服……在这个过程中，他们也更加深入地了解中国传统礼仪，爱上中式美学。

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中国人民大学博士留学生阿雅：

打卡旅拍，让我爱上汉服

我对汉服的“初印象”，来自于中国古装剧。

我出生在一个跨国家庭，我的父亲是约旦人，母亲是中国人，所以从小我就会和家人一起看一些中国电视剧。无论是《西游记》里衣袂飞扬的仙女形象，还是《琅琊榜》中古人峨冠博带的样子，都令我印象深刻。不过，那时我只把汉服当作一个新奇的文化符号。

要说第一次真正对汉服“来电”，还得是去年的一次旅拍体验。

去年10月，我在陕西西安参加了一场学校组织的调研活动。晚上，我和同学忙里偷闲，一起去大唐不夜城游玩。还没真正进入景区，就看到许多身着华丽汉服的中国游客，这让我们也动了心。

同学提议：要不咱们也试试穿汉服？我当即答应：“走！”

景区附近有特别多的汉服旅拍店。我从来没有见过这么多的古装：各式各样，多姿多彩，简直让我挑花了眼！最终，我选择了一款颜色素净的明制汉服：米白色的广袖长袄垂至膝盖，下身搭配草绿色的马面裙，定睛一瞧，裙尾还绣着一株株浅草和一朵朵花瓣。最亮眼的当属云肩——披上它，仿佛真有一朵天边之云环绕在肩颈，真是飘逸、秀丽又端庄！

店铺的化妆师说，我的脸型偏圆，适合比较大的头饰，她向我推荐了福建蟳埔女的特有头饰“簪花围”。戴上之后，只见乌黑的头发上插满了浅粉色的花朵，宛如戴上了整个春天。

换完装，摄影师为我们拍下了许多纪念照片。行走于大唐不夜城，看着流光溢彩中一座座恢宏的殿宇，我仿佛真的看到了盛唐景象。唐朝是我最喜欢的朝代，不仅因为它是古代中国鼎盛时期，更因为它的开放和包容——据说最多时，长安城100万常住人口里约1/10是外国人呢！

让我惊喜的是，中国传统服饰中，也有东西方文化交流融合的印记。我了解到，我的头饰“簪花围”来自福建泉州，那里正是海上丝绸之路的起点，早在千年前就和我的家乡阿拉伯世界开启了贸易往来。

同样地，我家乡的传统服饰也和汉服一样，有着非常精美的刺绣工艺，并且十分重视服饰背后的礼仪和秩序。两个古老文明之间有这么多奇妙的联结，这正应了那句中国的古话——美美与共，天下大同。

这次打卡之后，我彻底迷上了汉服，不仅主动搜索学习汉服小知识，还会在淘宝上购买一些新中式服装。我有一个中国博士同学，几乎每次上课都会穿改良汉服，比如唐褙子、比甲、马面裙、齐胸襦裙等。我发现，近些年，有越来越多中国青年穿上汉服、爱上汉服，这说明年轻人的文化自信越来越足了！

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美国视频博主、插画师瑞秋：

混搭汉服，擦出别样火花

我是一个美国人，但许多网友认识我，还是因为我拍摄的中国传统服饰短视频。作为一个“汉服迷”，我的社交媒体账号上基本都是自己汉服穿搭的视频，我在波士顿的家里，已经有满满一衣柜的汉服。

这一切还要从五六年前说起。我经常浏览一些时尚类内容，当时，我偶然刷到了一条介绍“汉服热”的视频，那些古老又优雅的东方服饰一下击中了我，简直是太酷了！

于是，我正式“入坑”汉服。一方面，我自学中文，更深入地了解各个朝代的传统服饰；另一方面，我也尝试自己动手做汉服造型。不过，在第一步我就被绊住了：我头发很短，手边也没有假发包，如何才能做出复杂的古代发型呢？

“或许可以利用身边的元素！”我灵机一动，把卫生纸叠成团，塞到头发下面当作发包。同时，留下侧面的几缕头发编成辫子，凹成环形，再用发夹固定在脑后。这样，我就模仿出了一个唐朝的“双鬟望仙髻”。看着镜子里做完妆发、换上汉服的自己，我感觉就像是一个仙女！

我把自己做头发的视频发布到网上后，收到了许多网友的评论。有中国网友留言：“没想到有一天我要和外国人学习汉服盘发”；还有人问，我是不是中国古典文化专业的学生。这些友善的评论让我备受鼓舞，我决心继续拍更多的汉服短视频。

现在，我在中国社交媒体上已有超10万粉丝。除了拍视频，作为一名插画师，我平时还会将汉服元素融入画作中，为游戏角色设计穿着不同朝代汉服的形象。

日常生活中，我也会穿带有汉服元素的服装出门。有一次，我下身穿了件紫色的马面裙，上身则穿了西方复古的蕾丝衬衫。这种东西合璧的穿搭，竟赢得了许多中外网友的喜爱。大家都说，没想到中式的温婉与西式的复古，会如此相得益彰。

或许，“美”的含义恰恰就在于多元。试想，如果世界上只流行一种穿搭，审美只有一种标准，那该多么无趣？就像汉服本身，秦之古朴，汉之肃穆，唐之飘逸，宋之娟丽，明之端庄……不同朝代亦有不同的美。今天，传统汉服又与西方服饰和现代审美相融合，展现出了别样的生机与活力。大概这就是美的生命力所在吧！

如今，我还加入了波士顿汉服社。本来我有点担心，作为一个外国人，当我试图融入一个中国古典文化圈子时，是否会真正被接纳？没想到，我第一次来到汉服社，就受到了大家热烈的欢迎。这让我明白，你无须是个“汉服通”才有资格喜欢汉服，只要懂得尊重文化差异，有一双发现美的眼睛，就足以拉近彼此的距离。在汉服社，我与其他小伙伴一起穿汉服秋游，手绘团扇、自制香囊，非常开心能够收获一群志同道合的朋友。

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德国自媒体人吴雨翔：

带上父母，拍一张汉服婚纱照

我是一名在广东珠海工作和生活的德国自媒体人，不知不觉间，我在中国已经10多年了。

之前，由于各种原因，我的父母一直没有来过中国。去年，他们终于有了合适的机会，可以来中国旅游3周。临行前，二老特别激动，我也想让他们沉浸式体验中国特色，给第一次中国之行留下难忘回忆。于是，我脑中蹦出了一个想法：带爸爸妈妈去拍一张汉服婚纱照！

我自己一个人也曾经体验过汉服。2022年，我到广西桂林旅游，特意打算穿一件中国传统服饰，去嗦一碗地道的桂林米粉。于是，我找到了一家景区里的汉服店，挑选了一款宽袍大袖的男士汉服。

起初，我还有点不好意思，毕竟金发碧眼的“老外”，看上去和古朴端庄的古典服饰有些“违和”。但穿久了，行走在桂林的如画山水间，我感觉自己仿佛真的穿越了一样。“漓江山水不相离，山自多情水自痴……”我还在一处水溪间吟诗，学着古人的样貌挥舞衣袖，过了一把“古风瘾”。

有了之前的经历，这次我便想让父母也体验一把汉服。当天，我先瞒着爸爸妈妈，带他们去了一家之前早就挑好的汉服店。到了现场，他们才发觉，原来是要穿中国传统服饰拍一张婚纱照。

爸爸妈妈惊喜极了！毕竟，上次拍婚纱照还是在1982年，那时他们刚结婚，穿的也是德国服饰。40余年后，当夫妻俩已携手度过半生风雨，来到下一代生活的国度，重拍一张婚纱照，这是多么有纪念意义！

我为爸爸妈妈挑选的是一套明制婚服，艳丽的红色十分贵气。当天，妈妈也尝试了中式妆容，画了白皙的底妆和黑色浓眉。我能感觉到，妈妈特别喜欢那天的造型，整个人的动作和神态都轻盈了起来。

照相时，夫妻俩头戴凤冠霞帔、身着红色礼袍。那一刻，我由衷觉得汉服端庄、典雅的感觉，完美地衬托出了一对中年伉俪相濡以沫、洗尽铅华的气质。哪怕我的父母来自遥远的欧洲，也能和中国古典服饰相契合。大概，美是不分国界的吧。

最后，我也换上了一套蓝色的明制汉服，和父母一起拍了一张全家福。这一趟中国之旅，爸爸妈妈还吃了火锅，跳了广场舞，体验了中式按摩……他们说，自己在中国感受到家一般的温暖，尤其是对老年人的贴心关照，这里是一个尊老、崇礼的文明之邦。

快乐的时光总是那么短暂。很快，3周的中国之旅结束，爸爸妈妈恋恋不舍地回到了德国。去年圣诞节时，我把此次旅行的照片打印下来，做成了一个相册送给父母。在看到第一页的汉服全家福时，妈妈几乎一瞬间就流泪了。在中国的这3周，我们留下了难忘的回忆，这些回忆会像一颗琥珀一样，永远闪闪发光，永远珍藏在我们心底。

(责编：岳弘彬、牛镛)