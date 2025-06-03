本报记者 郑 翔

南非内政部日前发布声明说，在4月15日至24日的公共假期期间，南非边境管理局成功拦截了6253起非法越境事件，较2024年同期增长63%。南非内政部部长莱昂·施赖伯表示，这一成果得益于政府正式启用新型无人机等设备，加强了对高峰期入境人员和货物流动的监控，边境管理数字化转型初见成效。

为应对复活节假期期间的边境管理压力，南非边境管理局共配备了4架新型无人机及40个随身摄像头，4架无人机均搭载夜视摄像仪和热成像技术，能够在导航信号不稳定的偏远地区工作。“热成像技术可以监测人体热量，非法越境者即使藏匿在灌木丛等掩体后也会被发现，这有效减轻了搜寻工作量。”施赖伯说，未来将继续部署先进设备，持续提高边境管理效率。

作为非洲最大经济体之一，南非具有较强的移民吸引力，也饱受非法移民及相关犯罪问题困扰。据南非内政部今年1月发布的数据，仅2024年圣诞节假期期间，便有近6万名非法移民试图跨越边境进入南非，较2023年同期增长近2倍。南非外交政策智库全球对话研究所执行主任费拉尼·姆坦布表示，受区域经济发展不平衡、气候问题日益严峻、部分地区人道主义危机加剧等因素影响，未来数年内，涌向南非的非法移民数量仍将不断增加。

为提升边境治理效能，近年来南非政府出台一系列举措，以科技赋能边境管理。南非2020年出台《边境管理局法案》，明确边境管理局有权部署生物识别系统、无人机等数字工具，并逐年提升数字化投入。2023年，新修订的南非《移民法修正案》对入境者的生物识别提出强制要求，边境管理局大幅延长入境人员指纹、面部及虹膜等数据的保留期限，并与执法部门共享。

数字化是南非加强边境管理的重要手段之一。作为南非与津巴布韦之间的重要陆路通道，贝特布里奇口岸近年来借助人工智能摄像头、电子围栏、振动传感器和生物识别闸机等数字化技术设备，全面升级智能监控网络，有效打击非法越境和走私活动，提升了通关效率和边境安全。

在南部非洲发展共同体框架下，南非还与津巴布韦、莫桑比克等邻国合作部署智能监控系统、加强数据互通共享，不断强化跨国执法联动，共建区域边境安全网络。2023年，在夸祖鲁—纳塔尔省北部的一次专项行动中，南非警方与莫桑比克警方利用新技术手段等开展边境联合执法，追回百余辆被盗车辆，抓获数十名犯罪嫌疑人。南非还长期与国际移民组织、联合国毒品和犯罪问题办公室等国际组织保持密切合作，不断探索边境治理和移民管理问题的创新解决方案。

“在政府和社会各界的共同努力下，我们在边境治理上取得的成就有目共睹。”南非边境管理局负责人迈克尔·马西阿帕托表示，过去两年，在新技术设备的帮助下，边境管理局共拦截了46.8万名非法入境人员，逮捕2344名通缉犯，截获700多份伪造文件，“有效的边境管理对于维护国家利益、保障公共安全和促进经济发展至关重要，未来我们将继续直面挑战。”

（本报约翰内斯堡6月2日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)