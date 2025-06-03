46.5%土地处于中度至异常干旱状态

本报记者 谢佳宁

去年底以来，墨西哥多地遭遇严重旱情，水资源短缺问题加剧。墨西哥国家水务委员会表示，本轮旱情始于去年11月底，一直持续至今，已长达6个月之久。数据显示，墨西哥65.9%的国土受干旱冲击，46.5%的土地处于中度至异常干旱状态。

墨西哥北部农业重镇奇瓦瓦州以种植豆类、苹果、玉米等农作物和畜牧业为主，是墨西哥目前唯一一个在干旱监测站上完全被标记为红色的州。当地自去年底以来几乎没有有效降雨，灌溉用水比正常年份减少超一半。“这是近30年来最严重的旱情之一。由于储水不足和持续干旱，今年的农作周期都被打乱了。”奇瓦瓦州农业委员会主席鲁伊斯说。

墨西哥西北部及中部多地的粮食类作物和牧草显著减产，导致部分地区农产品价格上涨。墨西哥农业市场咨询集团预测，受持续干旱影响，今年墨西哥农业总产量可能会下降至2.803亿吨，成为继2018年2.79亿吨之后的最低产量。城市用水也受到影响。首都墨西哥城周边的大型水库水位持续下降，部分社区不得不轮流供水。墨西哥城市政工程部门警告说，如果未来几个月仍无明显降雨，可能需要进一步限制工业和家庭用水。

墨西哥国立自治大学环境与生态经济学教授维加·洛佩斯认为，水资源短缺既有自然原因，也与基础设施老化、水资源管理不足等因素相关。墨西哥国家水资源委员会的数据显示，全国约一半的用水为农业用水，但许多地区仍依赖效率低下的沟渠灌溉系统，水资源浪费严重。地下水过度开采问题同样突出，特别是在北部干旱区，不少水井已接近枯竭边缘。

干旱问题还导致墨西哥与美国之间的水资源争端升级。根据美墨《1944年水资源条约》，墨西哥需从格兰德河的六条支流中每5年向美国提供约21.58亿立方米的水量，美国则每年从科罗拉多河向墨西哥输送18.5亿立方米的水量。面对严重旱情，墨西哥的履约压力陡增。今年以来，美方多次指责墨方未能如期交付约定水量。墨方表示，干旱程度远超预期，应适用“不可抗力”条款。

墨西哥政府已启动多项应急措施。墨西哥国家水资源委员会宣布向受影响严重的州增拨灌溉水配额，并投资修复老化的水渠系统。墨西哥政府承诺推进一系列“水资源现代化”工程，包括推广节水灌溉技术、加强地下水监测、引导农户种植耐旱作物等。一些地方政府也在鼓励城市居民回收利用生活用水，如厨房用水再利用等。

有专家分析认为，随着全球变暖趋势持续，干旱等极端气候事件可能愈发频繁，墨西哥急需加强以气候适应和资源可持续利用为核心的长期气候战略，探索建立统一的水资源协调机制，扩大绿色基础设施投资，提高水资源治理能力。

（本报墨西哥城6月2日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)