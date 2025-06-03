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联合国人居大会续会聚焦全球住房危机

2025年06月03日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社内罗毕电  （记者李卓群、林晶）第二届联合国人居大会续会日前在肯尼亚首都内罗毕举行。全球约1200名代表出席会议，共同讨论如何应对全球住房危机。

　　联合国人类住区规划署（人居署）执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫在续会开幕致辞中表示，当前的全球住房危机影响近30亿人，如果不采取行动，这将严重阻碍联合国可持续发展目标的实现。她呼吁推动基于人权、尊严和多边团结的全球协调行动，应对全球住房危机。

　　中国住房和城乡建设部副部长董建国在续会“人人享有适当住房”高级别对话上从脱贫攻坚实现农村住房安全有保障、建设筹集保障性住房和推进城镇危旧房改造三方面，介绍了中国运用适当住房政策，促进减贫、创造就业及危机恢复工作的成功经验。

　　据联合国人居署估计，全球有超过28亿人住房条件不达标，其中超11亿人生活在贫民窟或非正规住区，超3亿人处于彻底无家可归状态。在非洲和亚太一些地区，住房需求与基础设施之间的差距正急剧扩大。在非洲，62%的城市住宅是非正规的；在亚太地区，超过5亿人无法获得基本供水，超过10亿人的环境卫生需求无法得到保障。

　　联合国人居大会是联合国人居署最高管理机构，也是全球有关可持续人类居住和城镇化的最高决策机构。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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