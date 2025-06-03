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让历史的碎片汇成星河（环球走笔）

许立群
2025年06月03日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　“里斯本丸”号已永远沉没，但历史真相不会沉默。

　　今年3月，由中国导演呕心沥血制作的纪录片电影《里斯本丸沉没》在英国上映，越来越多英国民众了解到这段他们过去并不知晓的历史。数日前，在英国下议院会议中，议员柯尔斯廷·沙利文讲述了一位选民家庭的二战记忆——关于“里斯本丸”号沉船和英勇的中国渔民的故事。英国枢密院大臣兼下议院领袖露西·鲍威尔回应道：“历史应当被铭记。”

　　1942年10月的一天，日军征用“里斯本丸”号客货船押运1800多名英军战俘从香港返回日本。“里斯本丸”号在途经浙江舟山附近海域时被美军鱼雷击中。日军为防止战俘逃跑，先是用木板、帆布将他们禁锢在船舱，当战俘破门而出跳海逃生时，日军又疯狂扫射。危急时刻，东极渔民挺身而出，冒死救下384名英军战俘。

　　纪录片《里斯本丸沉没》取材于这一真实历史事件。导演历时8年、跋涉多地，遍访“里斯本丸”号幸存者、战俘家属、东极救援渔民以及日方、美方相关人员，将历史的碎片一一细心打捞，最终汇聚成一部铭记中英共同抗击法西斯侵略、讴歌两国人民深厚情谊的雄浑交响。

　　在伦敦，笔者已3次观看这部影片。每一次，放映厅内，无论中外观众，都被深深震撼和打动。那些超越国家种族、政治立场、文化背景、宗教信仰等差异的共通的人类情感，总能叩击人们内心深处，引发强烈共鸣。

　　影片在揭示日军暴虐、战争残酷的同时，也展现了中国渔民冒着枪林弹雨英勇施救的大义恩情、英军战俘思念故乡家人的难舍亲情、奋力反抗砥砺互助的真挚友情，以及一位英国士兵与一位中国女孩的美好爱情。正如方励导演在一次访谈中所说：“我之所以拍这部纪录电影，最直接的冲动首先是情感啊！”在战争中曾被遮蔽的人性、情感和命运，值得被更多人看见。

　　当枪声撕裂海面，东极渔民拼命摇着小船逆行驶向死亡海域。这场惊心动魄的救援，没有浩大的动员，只有自发的行动，没有激昂的口号，只有“救人一命，天上一星”的朴素信念，只有对生命的本能敬畏。老渔民林阿根在几十年后接受采访时低声说：“我们只是做了该做的事。”这种伟大的壮举，如同暗夜渔火，穿透战争迷雾。5年前，当林阿根去世时，英军幸存者的后人发来唁电：“他为世界留下的遗产，包括勇气、英雄主义和一个人在面对人类最残暴恶行时所能施与的善。”

　　与幸存者后代泣泪追忆形成鲜明对比的是，日本船长儿女脸上的茫然，以及历史教授面对镜头时的躲闪。这种集体缄默构成了历史叙事的暗面，恰似深海沉船被淤泥覆盖的舱室，提醒着人们，记忆的完整性不仅需要拯救者的证词，更需要加害者的忏悔。影片将不同立场的叙述并置，不仅是还原真相，更是一场严肃审判。影片结尾处，当上千名获救者、遇难者、救援者的名字如星辰缓缓升起，观众静静坐着，沉浸在奔腾的情感激流中，久久不愿离去。

　　令人欣慰的是，不久前，东极渔民营救英俘纪念碑在浙江省舟山市东极镇青浜岛揭幕，18名英军战俘后代专程赶来，与东极渔民后代共同见证这一庄重的历史时刻。或许，每段被遗忘的历史都是被遗忘的星辰，而记忆的唤醒，便是让这些星辰重新在人类精神的夜空闪烁。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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