中国精品图书亮相吉隆坡国际书展

本报记者 刘 慧

参展的中国书商（右）向马来西亚读者介绍参展书籍。

本报记者 刘 慧摄

5月23日至6月1日，第四十二届吉隆坡国际书展在马来西亚首都吉隆坡举行，吸引全球超过250家参展商参展。今年书展的主题是“书籍：阅读与引领”。由商务印书馆、中华书局、人民交通出版社等17家出版单位组成的中国出版代表团携1000余种精品图书亮相书展，并举办了丰富多样的交流活动，促进了中国与东盟国家的文化交流与出版合作。

展会现场人头攒动。中国展台的主题精品图书展区重点推介习近平总书记著作和相关学习读物的中外文版本，《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》《习近平扶贫故事》《习近平著作选读》等著作吸引众多读者驻足翻阅。从事企业管理的马来西亚人阿米尔告诉记者，他家里有《习近平谈治国理政》第一卷至第四卷的英文版，这次又买了《摆脱贫困》等英文版著作。“这些著作内容丰富、思想深邃，能够帮助更多人了解当代中国、读懂中国，是人们深入了解中国经济、社会、文化等各领域发展的重要载体，书中阐述的理念对于马来西亚发展很有借鉴意义。”阿米尔说。

中国出版代表团展出的其他类型书籍也受到读者青睐。《铁证如山》等纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题图书回溯抗战岁月，传递和平理念；《中国桥梁》《汽车智能安全》等书籍分享中国交通领域的先进技术；《汉语十日通》《世界少儿汉语》等为东南亚国家民众提供中文学习材料；《中国文化的根本精神》等社科类书籍帮助读者更深入了解中国社会文化……

商务印书馆副总编辑余桂林告诉记者，考虑到东南亚国家的中文爱好者比较多，商务印书馆精选了《新华字典》等工具书及中文学习类书籍，市场反应良好。此外，《康熙的红票》《长城简史》等畅销书也受到欢迎，已与当地出版单位商谈合作事宜。法拉是当地一所华文学校六年级学生，她说：“我喜欢看一些故事性比较强的小说。希望在书展上能找到合适的读物，帮助提高中文水平。”

第九届东南亚中国图书巡回展作为亚洲版权交流会的特别活动在书展上亮相，展出了教育科学出版社、华东师范大学出版社、中央民族大学出版社、郑州大学出版社等出版的主题图书、教材读物、童书绘本等500多种。来自新加坡的出版商特瓦尔告诉记者，他们出版社正在寻找优质的中国儿童读物，“中国的一些民间故事、科学读物在新加坡的图书市场接受度很好。此前引进过《西游记》等图书，经过改编后在新加坡很受欢迎。我们也会把一些新加坡的故事翻译成中文，推向中国市场。希望未来两国图书出版行业开展更加广泛深入的交流。”

教育科学出版社副社长张叶青表示，参展书籍总体反响不错，科学教育类图书、中华传统文化启蒙图画书等受到不少关注，如《这就是地球！》《探索吧！科学！》《二十四节气与七十二物候》《中国传统节日故事》等系列绘本。新加坡、柬埔寨、马来西亚等国的出版机构纷纷前来洽谈版权。

据东南亚中国图书巡回展的承办方厦门外图集团有限公司副总经理吴畇希介绍，此次组织中方参展机构与50余家参会海外出版商开展多轮“一对一”对接洽谈，东南亚业界看好中国童书绘本、汉语教材等版权图书。这次参展还带来了中国印刷企业，谈好的合作可以现场找印刷企业报价，进一步提高了合作效率。

亚洲版权交流会的主办方马来西亚城市书苑首席执行官阿迪巴·奥玛尔告诉记者，东南亚国家华人群体多，学习中文的人不断增多，对中文书籍有大量需求，越来越多的中国出版商进入东南亚市场。东南亚和中国文化相近，中国的书籍能够引起东南亚读者的共鸣，双方图书出版合作潜力巨大。

书展期间，中马经典著作互译研讨会、中马教育资源共享与创新实践研讨会、中马少儿图书出版研讨会……一场场文化交流活动精彩热烈，为中马文化教育交流架起了桥梁，加深了双方的相互了解，提升了双方合作的意愿和信心。中国出版代表团还向马来西亚教育部及当地华文小学、拉曼大学等赠送了一批书籍，助力马来西亚学生进一步了解中国文化和科技。

马来西亚教育部总监阿兹曼表示，书籍是文化、语言和思想的媒介，图书出版业是一种软实力工具，能够塑造国家认同、促进区域团结。吉隆坡国际书展组委会主席柯海尔告诉记者，马来西亚与中国扩大图书出版业合作，有助于增进相互了解和知识共享，促进相关领域更紧密的合作。

（本报吉隆坡6月2日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)