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高效协同，提升互联互通水平

中国电建欧亚区域总部副总经理 谭晓峰
2025年06月03日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为共建“一带一路”的参与者，中国电建以能源转型为纽带，以基础设施互联互通为基石，以民心相通为目标，推动各方高效协同，为构建中国—中亚命运共同体贡献力量。

　　坚持绿色发展，谱写生态新篇。在哈萨克斯坦建成谢列克60兆瓦风电、札纳塔斯100兆瓦风电等项目，每年为当地提供超5.5亿千瓦时的绿色电力；在乌兹别克斯坦，纳沃伊100兆瓦光伏电站和泽拉夫善500兆瓦风电项目每年可满足约50万户家庭的用电需求。

　　参与共建项目，深化互联互通。在哈萨克斯坦，“双西公路”项目群使霍尔果斯至阿拉木图车程较之前缩短约2小时；在吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，中国电建承建的多个公路修复项目为提升区域互联互通水平作出了重要贡献。

　　架设民心桥梁，共绘人文画卷。中国电建推进属地化运营，为哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦提供近万个就业岗位；与乌兹别克斯坦当地大学签署校企合作备忘录，资助多名乌方大学生到中国学习水利水电知识，为中乌水利水电领域合作注入新动能。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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