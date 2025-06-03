通用技术集团国际控股有限公司副总经理 武 艺

深耕多年，通用技术国际公司在中亚逐渐形成了能源、基础设施建设、产能合作三大领域协同发展的良好局面。

能源领域，公司积极推动中亚地区的能源结构优化与绿色转型，投资建设乌兹别克斯坦100兆瓦热电联供项目，探索天然气快速发电，实现传统能源清洁利用；哈萨克斯坦150兆瓦风电项目等成为新能源开发的标杆项目，促进当地能源结构转型。

基础设施建设领域，公司承建的阿姆布哈拉1号新建泵站作为乌兹别克斯坦首个大型泵站，为31.5万公顷农田灌溉提供保障，惠及178万民众。

产能合作领域，公司投资控股的哈萨克斯坦ALLUR集团建成后，产销量从9000余辆跃升至近10万辆，成为该国唯一具备全散件组装能力的汽车企业。

未来，公司将继续强化各方合作：以ALLUR集团为中心，推动新能源汽车在中亚本地化生产；加速绿色基建，为中亚能源转型注入强劲动力；促进媒体联动，让更多合作的故事从项目一线走向大众视野。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)