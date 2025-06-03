新华通讯社阿拉木图分社社长 赵 宇

2025中国—中亚媒体合作论坛是中国与中亚国家的媒体盛会，将为加强媒体友好交流与团结合作，促进中国与中亚国家相互尊重、睦邻友好、同舟共济、合作共赢发挥重要的积极作用。

中亚地处亚欧大陆腹地，安全形势错综复杂，经济可持续发展面临内外挑战。中国同中亚各国以合作促发展，共同维护地区和平。共建“一带一路”倡议在中亚地区开花结果，双方相知相亲、互融互通，谱写了中国同中亚各国人民同甘共苦、心心相印的动人交响曲。

今年4月，新华通讯社和中国驻阿拉木图总领馆联合主办“中国式现代化与中国—中亚命运共同体”红厅论坛。其间，哈萨克斯坦“一带一路”专家俱乐部主席苏尔丹诺夫先生说：“在中国人的理念里，朋友要长久，利益是共享的。”

我们有责任讲好中国与中亚国家文明交流互鉴的精彩故事，展现双方构建命运共同体的生动实践和成功经验，描绘出双方守望相助、携手共赢的奋进画卷，让休戚与共、命运与共成为各国人民的共同信念和追求。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)