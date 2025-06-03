中国石油中亚俄罗斯公司副总经理 常福权

中国石油深耕中亚市场28年，始终秉持“互利共赢、共同发展”的理念，与合作伙伴优势互补、协同互促，以实际行动践行丝路精神，书写新时代能源合作篇章。

依法合规，厚植发展根基。中国石油践行本土化战略，在中亚五国创造3万余个就业岗位。在哈萨克斯坦，中国石油参股的多家合资企业为当地经济持续注入动能。

技术创新，促进产业升级。中国石油以先进技术助力当地构建完整油气业务链，其中，对奇姆肯特炼厂的现代化改造，使其成为哈萨克斯坦首家具备生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准成品油的企业，跻身绿色环保炼厂行列。

文化交融，编织民心纽带。中国石油积极投身当地社会公益事业和文化交流活动，在中亚地区公益捐助累计超4亿美元。所属项目设立专项奖学金，推动众多中亚青年到中国求学深造。

管道互联，铺就立体网络。中国—中亚天然气管道自运营以来惠及沿线中亚国家及中国20多个省份，既促进了管道沿线地区经济社会发展，也帮助中亚国家实现能源出口多元化。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)