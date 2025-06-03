中央广播电视总台亚欧总站站长 王 斌

作为中国与中亚国家媒体交流的见证者、记录者和推动者，中央广播电视总台始终以媒体之力架设友谊之桥，以文化之光照亮合作之路。从“直通中亚”新闻机制落地，到《平“语”近人》多语种版热播，总台共建“新闻热线”平台，实现内容共享，联合摄制纪录片，用镜头记录中国与中亚国家共同发展的时代脉搏。

中央广播电视总台将倡议成立“中国—中亚新闻联盟”，这一联盟将致力于建立新闻资源共享机制，共讲中国—中亚高质量发展故事；开展人工智能、5G传播等前沿领域合作，提升区域媒体竞争力；以文明对话抵制偏见，以客观报道增进理解，筑牢命运共同体的人文根基。

当中亚五国与中国的发展故事同频共振，必能奏响和平、发展、合作、共赢的时代强音。几千年前，驼铃商队踏出横贯欧亚的丝绸之路；当下，各国媒体人用好故事、好报道编织连接彼此的精神纽带。让我们赓续丝路精神，深化交流合作，为构建更紧密的中国—中亚命运共同体贡献智慧。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)