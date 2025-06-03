乌兹别克斯坦世界通讯社社长 法赫尔丁·帕尔皮耶夫

2025中国—中亚媒体合作论坛不仅是当下媒体对话的重要平台，更为媒体之间未来的合作打下良好基础，我们应团结中亚和中国媒体力量，为讲好友好合作的故事、推动互利共赢的共同目标而不断努力。

在两国媒体的积极推动下，乌兹别克斯坦与中国在媒体领域的合作正在持续开展。本次论坛，乌兹别克斯坦有多位来自主流媒体、高校和科研机构的代表出席，展现了本次论坛和相关活动对业内人士强大的吸引力。

我们聚在一起，既是为了守护共同的文化遗产与历史记忆，也是为了促进今天的发展和明天的前景。本次论坛不仅把我们团结在一起，也呼唤我们携手同行，成为中国—中亚发展蓝图的推动者和传播者。

我建议，以中国和中亚五国的名义定期举办关于友谊与合作的新闻作品征集活动，吸引更多媒体记者参与进来，挖掘报道更多积极向上的好故事，反映多边合作的愿景与发展方向，助力中国—中亚命运共同体建设。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)