中交集团中国水利电力对外有限公司党委书记、董事长 万启洲

中国水利电力对外有限公司在中亚地区深耕二十载，致力于发挥水利、电力和清洁能源主业优势，与中亚国家人民共同建设绿色丝路、共同促进区域繁荣。承建的一系列典型工程，既是“中国建造”的亮丽名片，也是中外合作共赢的生动见证。

以绿色发展推动能源合作。公司建设的玛依纳水电站，是哈萨克斯坦独立以来兴建的第一个大型水电站；建设的图尔古孙水电站，是共建“一带一路”倡议提出以来中哈产能合作框架下首个落地的清洁能源项目，为当地发展注入绿色动能。

以海外履责共创美好生活。公司在设施修建、人才培养、教育帮扶等各领域积极作为，致力于将“建好一座电站，改善一片环境，带动一方经济，造福一国百姓”的目标变为现实。

以人文交流续写友谊新篇。公司通过企业开放日、传统民俗节庆、传统美食分享等形式，开展丰富多样的文化交流活动，推动中国传统文化与中亚各民族文化相互融通，为各美其美、美美与共的文明互鉴搭建桥梁。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)