土库曼斯坦《金色世纪》电子报社社长 梅拉特·别克穆拉多夫

长久以来，中国与中亚致力于共同追求和平与发展的目标，可以追溯到古丝绸之路时期。丝绸之路自诞生之初，便肩负着促进文明互鉴的重要使命。以现代公路、铁路、海运和航空线路形式重塑丝绸之路十分必要，而建设国家之间信息联通的“软性”基础设施，推动实现民心相通，对于复兴丝绸之路也同样重要。

当下，共建“一带一路”倡议的影响范围越来越大，发出和平与共建声音，并将这种精神传播至世界各地，媒体责无旁贷。

人工智能等数字工具的出现，既带来了新资源，也产生了新风险。我们必须牢记，技术创新不应背离传统价值，传统价值也不应成为变革的阻碍。二者应携手并进，共同创造更加美好的世界。

历史上，土库曼斯坦地处欧亚交通枢纽，是各民族文化传统与风俗习惯的交汇之地。如今，我们正与全球志同道合的朋友们一道，复兴丝绸之路承载的永恒价值。期待通过一系列实质性对话，各国之间能更好地相互理解，探索长期合作的新模式。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)