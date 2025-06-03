塔吉克斯坦《人民论坛报》总编辑 苏赫罗普·劳夫佐达

在当前全球经济不确定性增加、地缘政治复杂多变的背景下，中亚各国和中国的媒体应加强合作，促进跨文化对话，增进相互理解，携手应对挑战，推动构建基于信任的合作伙伴关系。

塔吉克斯坦与中国的友好关系源远流长。在过去的几十年里，双方在政治、经济、文化等领域开展了广泛合作。两国媒体也通过良好的合作机制定期交换信息、开展联合报道。我们相信，通过深化媒体合作，双方可以共同讲好塔中友谊的故事，促进两国人民之间的相互理解与信任。

为了进一步加强合作，我们建议，建立定期的媒体交流机制，组织记者互访和联合报道，增进双方了解；共同举办研讨会和培训班，提高媒体从业人员的专业素养和跨文化沟通能力；合作建设多语种的新闻平台，覆盖更多受众；加强在数字媒体领域的合作，共同应对信息安全和网络空间治理的挑战。

我们期待与中国媒体携手并肩，为中亚地区的稳定与繁荣作出贡献，创造更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)