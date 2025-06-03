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携手应对数字时代新挑战

吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社社长  梅杰尔别克·舍尔梅塔利耶夫
2025年06月03日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　古丝绸之路不仅是贸易之路，也是知识、文化和技术交流的桥梁。中国提出的共建“一带一路”倡议，正是这一历史遗产的延续。

　　今天，媒体在影响公众舆论、加强文化交流、增进理解互信方面扮演着重要角色，中国和中亚国家正在开展积极的媒体合作。然而，在数字时代，虚假信息常常比经过验证的事实传播得更快，对公众舆论、国际关系和民众间的互信造成了一定程度的负面影响。

　　为了携手应对数字时代的新挑战，我们需要进一步加强合作，建立联合事实核查机制平台，提高媒介素养，发展专业交流，在推动信息透明、深化双边对话等方面持续努力。我们期待并致力于深化国家信息机构间的合作，在“一带一路”倡议框架下发展数字媒体。

　　丝绸之路不仅是地理路线，更是相互尊重、和平共处和共同发展的象征，优质高效的新闻传播活动有助于实现这些目标。通过创建公共信息空间，我们正在共同塑造中国和中亚携手发展的未来图景。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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