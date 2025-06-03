中国驻哈萨克斯坦大使 韩春霖

中亚地处亚欧大陆中心，是古丝绸之路必经之地，也是当今全球最具发展潜力的地区之一。近年来，各方持续强化政治互信，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。中国—中亚机制从无到有并日趋完善，为变乱交织的世界注入了宝贵的稳定性。

媒体肩负着推进民心相通的使命，在构建人类命运共同体方面发挥着重要作用。中国和中亚媒体多年来共同讲述各国相知相亲、共享机遇、共同发展的生动故事，不断夯实睦邻友好民意基础，为各领域合作营造了良好的舆论氛围。

当前，中国中亚合作不断走深走实，媒体更应发挥自身优势，唱响团结合作主旋律，增进文明互鉴，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体书写更加辉煌的篇章。

中国始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。站在新的历史起点，让我们以媒体为纽带，持续传播合作之声、道义之声、文明之声，让全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议在这片土地上不断焕发新的光彩。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)