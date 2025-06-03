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当好国际合作的“助推器”

中国—中亚机制秘书长  孙炜东
2025年06月03日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　2025中国—中亚媒体合作论坛为中国同中亚国家主流媒体加强交流、深化合作提供了重要平台。近年来，中国同中亚国家关系更加紧密，政治和战略互信不断加深，各领域合作全面深入发展。

　　媒体是中国同中亚国家深化互利合作和友好情谊的桥梁与纽带，承担着夯实建设中国—中亚命运共同体社会基础的重要职能。首届中国—中亚峰会以来，中国与中亚媒体之间的交流合作更加密切，触达各国广大民众，有力加强了区域合作，有力促进了民心相通。

　　希望各国媒体聚焦发展与合作，讲好各国人民建设现代化国家、共同追求美好生活的故事，宣介中国同中亚国家在国际事务中的共同立场和主张，抵制任何形式的虚假信息，在维护自身正当权益的同时，捍卫国际公平正义。

　　今年4月，中国—中亚外长第六次会晤举行，各方表示支持中国—中亚机制秘书处全面运营。秘书处愿同各方密切配合，当好中国—中亚机制建设及六国合作的“助推器”。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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