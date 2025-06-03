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打造人文交往的多功能平台

哈萨克斯坦文化与信息部副部长  叶夫根尼·科切托夫
2025年06月03日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，我们见证了中亚各国与中国在文化和经济领域的交流不断紧密。在此背景下，媒体合作日益成为中亚各国与中国之间合作的重要组成部分。

　　通过定期交流和媒体联合项目的实施，各国人文交往不断拓展，并迈向新高度。这不仅增强了彼此互信，也为更广泛范围内开展合作开辟了广阔前景。

　　近年来，哈中媒体合作稳步推进，具有可持续性和长期性。中国·霍尔果斯—中亚媒体联合工作站的成立，为促进国家之间的文化交流提供了新动力。关于在两国首都设立文化中心的倡议，也为文化交流注入了新活力。相信在各方的共同努力下，这些共建项目有望成为两国加强人文交往的多功能平台。

　　当前，媒体和创意产业快速转型，平台经济、人工智能等新技术新业态的兴起，正深刻改变媒体的工作方式和用户的使用习惯。

　　哈萨克斯坦和中国在通过现代媒体推动文明互鉴方面已取得一些积极成果。我相信，本次论坛将为进一步深化合作和交流经验搭建良好平台。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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