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同心笃行  携手共赢

人民日报社副总编辑  方江山
2025年06月03日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　2022年1月，习近平主席在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上首次提出“携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体”。

　　如今，中国同中亚五国均宣布在双边层面构建命运共同体，这是命运共同体理念首次在地区多边和双边层面全落地。命运共同体在中亚的全覆盖，彰显了中国与中亚五国在更高水平、更高标准、更高质量上开展合作的意志和决心。人类命运共同体理念日益成为全球共识、世界价值并发展成为共同行动的磅礴大势不可逆转；经济全球化这一不以人的意志为转移的历史大势不可逆转；人类共处的“地球村”日益休戚与共、共建共享的浩荡大势不可逆转。只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事，这是共同践行构建人类命运共同体理念的深刻启示，也是共同推动高质量建设“一带一路”的宝贵经验。

　　中国—中亚是我们共同的家园。媒体交流是中国和中亚关系的重要组成部分。我们六国媒体人理应把握大势、坚定信念、拓展思路，以务实行动，共同讲好守望相助、合作共赢的生动故事，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体凝聚力量、贡献智慧，发挥凝聚共识的建设性独特作用。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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