哈萨克斯坦总统广播电视总局总干事 娆姗·卡吉巴耶娃

以前，古老的丝绸之路不仅促进了中国同中亚国家的贸易往来，也推动了各国民众之间的文明交流。丝绸之路是友好交往的见证者，也是巨大变革的催化剂。

如今，曾经连接不同地区的陆上丝绸之路再次发挥重要的作用。2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦首次提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议。此后形成的共建“一带一路”倡议，不仅聚焦基础设施建设和经济发展，更成为人类命运共同体理念的重要载体。

我们讨论的不仅是商品的流通，也是理念、意义和信任的连接。国家间的相知相亲始于彼此的理解和尊重，在这个过程中，媒体的作用不可低估。

媒体作为当下丝绸之路上的新“商队”，有助于为各国民众传递知识、文化、新闻和价值观。我们只有真诚、深入地讲好“一带一路”故事，才能增进彼此理解、消除偏见。

媒体合作不仅是内容的交换共享，更能为地区的和平与稳定作出贡献。愿我们以真诚、友好的态度增进合作，为推动各方交流互信搭建媒体桥梁。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)