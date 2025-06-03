本报阿斯塔纳电 （环球时报记者胡雨薇）5月29日，在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的2025中国—中亚媒体合作论坛上，环球时报向中亚国家媒体代表分享了“绿色梦想”主题展暨环球时报“海外中国周”活动情况。

环球时报以“绿色梦想”为主题，透过几十幅精美的摄影作品以及融媒体报道，全面展现中国践行绿色发展承诺的实践，生动诠释人与自然和谐共生的现代化理念，加强国际社会对中国绿色发展的理解与认同。

《土库曼斯坦报》记者艾古丽·拉希莫娃表示，中国在绿色能源和可持续发展领域的创新实践既展现中国担当，又为中亚国家提供宝贵经验。随着中国国际影响力不断提升，土库曼斯坦年轻一代对中国兴趣日增，渴望通过媒体全面了解这个东方大国。

2024年10月，环球时报在德国柏林启动“海外中国周”系列活动的首站，以“绿色梦想：奋进中国式现代化新征程”为主题举办展览，展示美丽中国建设的最新成果。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)