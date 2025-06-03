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中国—中亚媒体对话活动举行

2025年06月03日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报阿斯塔纳电  （记者林芮）当地时间5月29日下午，2025中国—中亚媒体合作论坛媒体对话活动在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行，中哈两国高校和媒体代表在本次对话活动上进行了深入交流。

　　对话活动议题一为“助力文明互鉴  共促民心相通”，旨在推动中国与中亚国家间的人文交流，促进民心相亲相近，助力构建更加紧密的中国—中亚命运共同体；议题二为“数智赋能传播  融媒共启发展”，展望新时代媒体融合、创新发展及数字化转型的路径，推动构建客观公正的国际舆论格局，有效传播中国—中亚声音。

　　北京语言大学哈萨克斯坦分校校长萨乌列·科莎诺娃在对话活动上表示，如今，前往中国留学的哈萨克斯坦学生越来越多。对哈萨克斯坦学生而言，学习中文是理解中国思想文化，与中国人民实现深入交流的重要途径。

　　哈萨克斯坦腾格里新闻网总编辑艾苏丹·库利什马诺夫表示，中国电视剧《我的阿勒泰》在中国和哈萨克斯坦都广受欢迎，再次证明哈中人民对彼此文化的兴趣是通往理解和友谊的桥梁。

　　媒体对话活动上，人民日报英文客户端对“中国—中亚国家媒体短视频共享传播计划”进行了宣介。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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