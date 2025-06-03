本报阿斯塔纳电 （人民网记者吴成良、刘洁妍、邓洁）5月29日，2025中国—中亚媒体合作论坛中国—中亚民心相通故事分享会在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行。来自中国和哈萨克斯坦旅游、媒体、医疗界人士及武术爱好者、孔子学院学员在会上分享了中哈文明交流互鉴、民心相通的暖心故事。

哈萨克斯坦旅游国有公司项目支持部主任阿利舍尔·吐尔逊表示，2024年是中国“哈萨克斯坦旅游年”，到访哈萨克斯坦的中国游客达到65.5万人次。哈中互免签证政策的实施，有效激发了两国双向旅游热情。2025年是哈萨克斯坦“中国旅游年”，期待以旅游为桥梁，让两国人民在互动中增进理解。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫表示，媒体在打破偏见、增进理解方面发挥着关键作用。《哈萨克斯坦实业报》与中国媒体的合作成效显著。通过联合举办论坛、联合采访，不仅实现经验共享，建立起长效合作机制，更生动诠释了媒体如何成为文明对话的重要参与者。

哈萨克斯坦国立欧亚大学孔子学院学员阿米尔汗现场弹唱《茉莉花》，用悠扬歌声表达了对哈中人民友谊的美好祝福。他表示，中国文化博大精深，学习中文非常有意思，期待将来能到中国留学。

分享会上，人民网发布了纪录片《文明交响·和合共生》，展现中国与中亚各国文明交流互鉴的精彩瞬间。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)