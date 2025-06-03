打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

丝路同心  媒体同行

助力构建更加紧密的中国—中亚命运共同体

本报记者  张志文  李  强  陈尚文
2025年06月03日05:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　人民日报记者正在接受哈萨克斯坦国家电视台哈巴尔新闻频道采访。
　　本报记者  吴乐珺摄

　　参加2025中国—中亚媒体合作论坛报道的中亚国家媒体记者正在拍摄视频。
　　本报记者  曲  颂摄

　　在2025中国—中亚媒体合作论坛上，外方嘉宾正在认真观看中国—中亚合作图片。
　　本报记者  李应齐摄

　　参加2025中国—中亚媒体合作论坛报道的中亚国家媒体记者。
　　本报记者  孟祥麟摄

　　5月29日，以“丝路同心，媒体同行：构建更加紧密的中国—中亚命运共同体”为主题的2025中国—中亚媒体合作论坛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦总统托卡耶夫向论坛致贺信。哈萨克斯坦总统国内政策和通讯助理阿尔曼·基雷克巴耶夫宣读贺信。

　　此次论坛由人民日报社和哈萨克斯坦总统广播电视总局联合主办。来自中国和中亚国家的200余名媒体代表、专家学者和企业代表等与会。与会嘉宾认为，媒体交流是中国和中亚关系的重要组成部分。中国和中亚国家媒体要把握时代大势、拓展合作思路，共同讲好友好合作故事，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体贡献智慧和力量。

　　弘扬丝路精神

　　汇聚媒体力量

　　托卡耶夫在贺信中表示，中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议作为推动全球合作的战略构想，赢得了国际社会的广泛认可。哈萨克斯坦高度重视同中国发展友好关系。2025中国—中亚媒体合作论坛旨在深化中国与中亚国家间的融合合作，是一次基于媒体领域共识与信任，致力于加强伙伴关系的重要盛会。此类论坛将有助于在欧亚地区确立稳定、开放、富有创造力的合作原则，也将激发对本地区所有国家都大有裨益的新思路和建设性见解。

　　哈萨克斯坦总统广播电视总局总干事娆姗·卡吉巴耶娃表示，共建“一带一路”倡议不仅聚焦基础设施建设和经济发展，更成为人类命运共同体理念的重要载体。国家间的相知相亲始于彼此的理解和尊重，在这个过程中，媒体的作用不可低估。媒体合作不仅是内容的交换共享，更能为地区的和平与稳定作出贡献。

　　人民日报社副总编辑方江山表示，中国—中亚是我们共同的家园，和平发展、繁荣稳定是中国和中亚五国的共同追求与愿景。人民日报社愿同中亚国家媒体同心同向、并肩笃行，以此次论坛为新的起点，进一步深化务实交流合作，绘就中国—中亚媒体合作新图景，让中国中亚合作的好声音流传得更远，让中国—中亚命运共同体的正能量汇聚得更强。

　　中国—中亚机制秘书长孙炜东表示，近年来，中国同中亚国家关系更加紧密，政治和战略互信不断加深，各领域合作全面深入发展。首届中国—中亚峰会以来，中国与中亚媒体之间的交流合作更加密切，触达各国广大民众，有力加强了区域合作，有力促进了民心相通。

　　双方携手前行

　　共创美好未来

　　近年来，人民日报社与中亚媒体合作不断深化，交流成果丰硕。本次论坛的举办，顺应了中国与中亚媒体深化合作的需求，旨在为双方搭建增进互信、促进人文交流的高质量平台。

　　哈萨克斯坦文化与信息部副部长叶夫根尼·科切托夫表示，近年来，我们见证了中亚各国与中国在文化和经济领域的交流不断紧密。在此背景下，媒体合作日益成为中亚各国与中国之间合作的重要组成部分。通过定期交流和媒体联合项目的实施，各国人文交往不断拓展，并迈向新高度。相信本次论坛将为进一步深化合作和交流经验搭建良好平台。

　　中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖表示，中国和中亚媒体多年来共同讲述各国相知相亲、共享机遇、共同发展的生动故事，为各领域合作营造了良好的舆论氛围。当前，中国中亚合作不断走深走实，媒体更应发挥自身优势，唱响团结合作主旋律，增进文明互鉴，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体书写更加辉煌的篇章。

　　吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社社长梅杰尔别克·舍尔梅塔利耶夫表示，丝绸之路不仅是地理路线，更是相互尊重、和平共处和共同发展的象征。为了携手应对数字时代的新挑战，我们需要进一步加强合作，建立联合事实核查机制平台，提高媒介素养，发展专业交流，在推动信息透明、深化双边对话等方面持续努力。我们期待并致力于深化国家信息机构间的合作，在“一带一路”倡议框架下发展数字媒体。

　　塔吉克斯坦《人民论坛报》总编辑苏赫罗普·劳夫佐达表示，中亚人民与中国人民共同推动了丝绸之路的兴起和繁荣，见证了丝绸之路的繁荣历史。我们期待与中国媒体携手并肩，为中亚地区的稳定与繁荣作出贡献，创造更加美好的明天。

　　讲述合作故事

　　推动共赢发展

　　论坛期间，“2025中国—中亚媒体合作论坛图片展”和“中国—中亚媒体高质量共建‘一带一路’联合采访”活动启动仪式等活动相继举行，“一带一路”新闻合作联盟宣介和音乐作品《丝路畅响》等在论坛上发布。

　　土库曼斯坦《金色世纪》电子报社社长梅拉特·别克穆拉多夫表示，共建“一带一路”倡议不仅促进全球发展与安全，也推动不同文明交流互鉴，为媒体合作注入了强大动力。中亚国家和中国的媒体应共同推进理解、互信与友谊，推动全球范围内媒体同行在合作中寻求共识，共同应对时代挑战，实现互利发展。“我们的共同道路，正引领我们迈向更加紧密的中亚—中国命运共同体。”别克穆拉多夫说。

　　“媒体为国家交往、民心相通搭建起友谊之桥、合作之桥、发展之桥。”乌兹别克斯坦世界通讯社社长法赫尔丁·帕尔皮耶夫表示，2025中国—中亚媒体合作论坛不仅是当下媒体对话的重要平台，更为媒体之间未来的合作打下良好基础，我们应团结中亚和中国媒体力量，为讲好友好合作的故事、推动互利共赢的共同目标而不断努力。

　　吉尔吉斯斯坦《言论报》社长兼总编辑叶莲娜·若洛博娃表示，扩大媒体间合作有助于增进相互理解，促进人文对话。“让我们共同努力，使丝绸之路的媒体空间成为信任、支持和真诚对话的区域，让报道团结人心；让每一篇文章、每一则新闻、每一次播报都提醒我们，大家共同生活在一个拥有共同历史和未来的广阔地区。”

　　中交集团中国水利电力对外有限公司党委书记、董事长万启洲表示，将以本次论坛为契机，把与中亚伙伴的合作愿景转化为切实可行的行动方案，与各国媒体朋友一道推动文明交流互鉴。

　　中国石油中亚俄罗斯公司副总经理常福权表示，每一方油气田都是媒体叙事的“现场”，每一场能源合作都是文明对话的“素材”，每一位建设者都是丝路故事的“主角”。中国石油愿携手合作伙伴及双方媒体，以能源为墨、以媒体为笔，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体增色添彩。

　　中国电建欧亚区域总部副总经理谭晓峰表示，中国电建始终将绿色低碳发展作为核心战略，助力中亚国家能源结构优化与经济、环境协同发展。未来，中国电建将进一步发挥全产业链一体化优势，聚焦清洁能源开发，助力中亚国家可持续发展。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部