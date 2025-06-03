丝路同心 媒体同行

本报记者 张志文 李 强 陈尚文

人民日报记者正在接受哈萨克斯坦国家电视台哈巴尔新闻频道采访。

本报记者 吴乐珺摄

参加2025中国—中亚媒体合作论坛报道的中亚国家媒体记者正在拍摄视频。

本报记者 曲 颂摄

在2025中国—中亚媒体合作论坛上，外方嘉宾正在认真观看中国—中亚合作图片。

本报记者 李应齐摄

参加2025中国—中亚媒体合作论坛报道的中亚国家媒体记者。

本报记者 孟祥麟摄

5月29日，以“丝路同心，媒体同行：构建更加紧密的中国—中亚命运共同体”为主题的2025中国—中亚媒体合作论坛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦总统托卡耶夫向论坛致贺信。哈萨克斯坦总统国内政策和通讯助理阿尔曼·基雷克巴耶夫宣读贺信。

此次论坛由人民日报社和哈萨克斯坦总统广播电视总局联合主办。来自中国和中亚国家的200余名媒体代表、专家学者和企业代表等与会。与会嘉宾认为，媒体交流是中国和中亚关系的重要组成部分。中国和中亚国家媒体要把握时代大势、拓展合作思路，共同讲好友好合作故事，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体贡献智慧和力量。

弘扬丝路精神

汇聚媒体力量

托卡耶夫在贺信中表示，中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议作为推动全球合作的战略构想，赢得了国际社会的广泛认可。哈萨克斯坦高度重视同中国发展友好关系。2025中国—中亚媒体合作论坛旨在深化中国与中亚国家间的融合合作，是一次基于媒体领域共识与信任，致力于加强伙伴关系的重要盛会。此类论坛将有助于在欧亚地区确立稳定、开放、富有创造力的合作原则，也将激发对本地区所有国家都大有裨益的新思路和建设性见解。

哈萨克斯坦总统广播电视总局总干事娆姗·卡吉巴耶娃表示，共建“一带一路”倡议不仅聚焦基础设施建设和经济发展，更成为人类命运共同体理念的重要载体。国家间的相知相亲始于彼此的理解和尊重，在这个过程中，媒体的作用不可低估。媒体合作不仅是内容的交换共享，更能为地区的和平与稳定作出贡献。

人民日报社副总编辑方江山表示，中国—中亚是我们共同的家园，和平发展、繁荣稳定是中国和中亚五国的共同追求与愿景。人民日报社愿同中亚国家媒体同心同向、并肩笃行，以此次论坛为新的起点，进一步深化务实交流合作，绘就中国—中亚媒体合作新图景，让中国中亚合作的好声音流传得更远，让中国—中亚命运共同体的正能量汇聚得更强。

中国—中亚机制秘书长孙炜东表示，近年来，中国同中亚国家关系更加紧密，政治和战略互信不断加深，各领域合作全面深入发展。首届中国—中亚峰会以来，中国与中亚媒体之间的交流合作更加密切，触达各国广大民众，有力加强了区域合作，有力促进了民心相通。

双方携手前行

共创美好未来

近年来，人民日报社与中亚媒体合作不断深化，交流成果丰硕。本次论坛的举办，顺应了中国与中亚媒体深化合作的需求，旨在为双方搭建增进互信、促进人文交流的高质量平台。

哈萨克斯坦文化与信息部副部长叶夫根尼·科切托夫表示，近年来，我们见证了中亚各国与中国在文化和经济领域的交流不断紧密。在此背景下，媒体合作日益成为中亚各国与中国之间合作的重要组成部分。通过定期交流和媒体联合项目的实施，各国人文交往不断拓展，并迈向新高度。相信本次论坛将为进一步深化合作和交流经验搭建良好平台。

中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖表示，中国和中亚媒体多年来共同讲述各国相知相亲、共享机遇、共同发展的生动故事，为各领域合作营造了良好的舆论氛围。当前，中国中亚合作不断走深走实，媒体更应发挥自身优势，唱响团结合作主旋律，增进文明互鉴，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体书写更加辉煌的篇章。

吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社社长梅杰尔别克·舍尔梅塔利耶夫表示，丝绸之路不仅是地理路线，更是相互尊重、和平共处和共同发展的象征。为了携手应对数字时代的新挑战，我们需要进一步加强合作，建立联合事实核查机制平台，提高媒介素养，发展专业交流，在推动信息透明、深化双边对话等方面持续努力。我们期待并致力于深化国家信息机构间的合作，在“一带一路”倡议框架下发展数字媒体。

塔吉克斯坦《人民论坛报》总编辑苏赫罗普·劳夫佐达表示，中亚人民与中国人民共同推动了丝绸之路的兴起和繁荣，见证了丝绸之路的繁荣历史。我们期待与中国媒体携手并肩，为中亚地区的稳定与繁荣作出贡献，创造更加美好的明天。

讲述合作故事

推动共赢发展

论坛期间，“2025中国—中亚媒体合作论坛图片展”和“中国—中亚媒体高质量共建‘一带一路’联合采访”活动启动仪式等活动相继举行，“一带一路”新闻合作联盟宣介和音乐作品《丝路畅响》等在论坛上发布。

土库曼斯坦《金色世纪》电子报社社长梅拉特·别克穆拉多夫表示，共建“一带一路”倡议不仅促进全球发展与安全，也推动不同文明交流互鉴，为媒体合作注入了强大动力。中亚国家和中国的媒体应共同推进理解、互信与友谊，推动全球范围内媒体同行在合作中寻求共识，共同应对时代挑战，实现互利发展。“我们的共同道路，正引领我们迈向更加紧密的中亚—中国命运共同体。”别克穆拉多夫说。

“媒体为国家交往、民心相通搭建起友谊之桥、合作之桥、发展之桥。”乌兹别克斯坦世界通讯社社长法赫尔丁·帕尔皮耶夫表示，2025中国—中亚媒体合作论坛不仅是当下媒体对话的重要平台，更为媒体之间未来的合作打下良好基础，我们应团结中亚和中国媒体力量，为讲好友好合作的故事、推动互利共赢的共同目标而不断努力。

吉尔吉斯斯坦《言论报》社长兼总编辑叶莲娜·若洛博娃表示，扩大媒体间合作有助于增进相互理解，促进人文对话。“让我们共同努力，使丝绸之路的媒体空间成为信任、支持和真诚对话的区域，让报道团结人心；让每一篇文章、每一则新闻、每一次播报都提醒我们，大家共同生活在一个拥有共同历史和未来的广阔地区。”

中交集团中国水利电力对外有限公司党委书记、董事长万启洲表示，将以本次论坛为契机，把与中亚伙伴的合作愿景转化为切实可行的行动方案，与各国媒体朋友一道推动文明交流互鉴。

中国石油中亚俄罗斯公司副总经理常福权表示，每一方油气田都是媒体叙事的“现场”，每一场能源合作都是文明对话的“素材”，每一位建设者都是丝路故事的“主角”。中国石油愿携手合作伙伴及双方媒体，以能源为墨、以媒体为笔，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体增色添彩。

中国电建欧亚区域总部副总经理谭晓峰表示，中国电建始终将绿色低碳发展作为核心战略，助力中亚国家能源结构优化与经济、环境协同发展。未来，中国电建将进一步发挥全产业链一体化优势，聚焦清洁能源开发，助力中亚国家可持续发展。

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)