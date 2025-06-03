法国青少年走进中企运营的风电场——

本报记者 尚凯元

在法国上法兰西大区索姆省的霍克吕斯平原，风机叶片随风转动。由中广核欧洲能源公司运营的风电场里，50名来自艾赖讷中学的学生正在进行一堂别开生面的户外课。

“风机有多高呀”“人能爬上去吗”“建一台风机需要多久”……活动刚开始，学生们就争先恐后地抛出问题。许多学生就住在霍克吕斯平原风电场周边的乡镇，对这些田野里的“大风车”充满好奇。为迎接这群年轻访客，风电场暂停了3号风机的运转，孩子们得以近距离观察风机结构，并在专业人员的带领下进入塔基内部。

这是中广核欧洲能源公司与法国可再生能源协会共同发起的开放日活动。霍克吕斯平原风电场现有4台风机，总装机容量约9兆瓦，年发电量可满足约4000户家庭用电，每年减少碳排放近8000吨。自2018年中广核接手运营以来，项目不断推进生态监测和运维现代化，积极通过公众活动提升可再生能源认知度。

活动现场，中广核欧洲能源公司的环境工程师、运维工程师、项目开发经理、风电场管理经理分别为学生们展示风电行业的日常工作。意大利籍环境工程师弗拉维娅详细介绍了风电场如何借助声学监测、季节性运行调整等手段保护鸟类与蝙蝠种群。“在某些极端情况下，为了保护生态，宁可选择暂停风机运转。”她说。

这番讲解令带队教师夏洛特感到意外：“我原以为风电场对生态的影响仅限于事前评估，没想到还有这么多实时监控手段。”她说，艾赖讷中学非常重视实地教学，这次活动属于学校“生命与地球科学”课程的一部分。“这样的活动带领学生走进一个新领域，不仅可以拓展他们的职业认知，也很契合他们对环境议题的关注。”

学生保罗说：“我学到了一个新词——压力传感器。原来风机可以探测到600米外的目标并做出反应，这太酷了！”

一整套跨部门协作网络支持着风电场平稳运转。中广核风电场管理经理勒基介绍，他同时负责法国多个风电场的协调管理，约60%的时间用在远程监控与数据优化，40%的时间在一线现场。来自喀麦隆的他曾在中国西安交通大学留学，获得电网工程领域的硕士学位。他说：“在中国，我参访过许多大型电站和智能电网项目，正是这些经历让我对可再生能源产生了浓厚兴趣。”勒基认为，中国风电技术世界领先，法国正加速推动低碳转型，两国在能源领域的合作空间广阔。

据中广核欧洲能源公司董事长吴云京介绍，公司在法国、英国、比利时、爱尔兰、瑞典、荷兰等国持续推进风电与光伏项目，目前控股装机容量近1666兆瓦，年发电量约40亿千瓦时。“我们希望在点亮万家灯火的同时，通过一代代年轻人，持续传递绿色理念。”

（本报巴黎6月2日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)