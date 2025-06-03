本报记者 谢亚宏 陈尚文

日前，中国—中亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访团走进中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油”）与哈萨克斯坦企业携手打造的项目，感受中国和中亚国家能源合作的脉动。

在阿拉木图主干道阿拜大街上，中国石油与哈萨克斯坦企业合资成立的油品销售企业在该市建设的加油站内，前来加油的车辆络绎不绝。“这座现代化的加油站以优质的油品和服务给人留下深刻印象。”哈萨克斯坦BAQ通讯社记者古尔詹·拉曼库洛娃表示，加油站率先在哈萨克斯坦建设电动汽车充电桩，并提供快递驿站等服务，为周边居民带来实实在在的便利。

中国石油国际事业（哈萨克斯坦）有限公司常务副总经理王磊表示，该油品销售企业目前经营着近200座加油站，成为哈萨克斯坦前三大成品油零售供应商之一，“未来，企业将继续完善加油站网点布局，进一步深化能源领域互利合作”。

作为中国—中亚天然气管道的重要组成部分，中哈天然气管道横跨哈萨克斯坦4个州。在中哈天然气管道调控中心，记者们共同观看了中国—中亚天然气管道沙盘（见图，刘诗桐摄）。《中立土库曼斯坦报》记者伊娜·布洛娃表示：“中国—中亚天然气管道不仅盘活了土库曼斯坦的气田资源，也为沿线各国创造了更多价值。我希望通过现场报道，生动讲述更多土库曼斯坦深入参与中亚国家与中国能源合作的故事。”

调控中心副经理阿迪尔·阿里亚斯卡洛夫表示，目前调控中心已实现数字化管理，安全运营超过5600天。乌兹别克斯坦费尔干纳州记协主席穆克穆罕默德·奥比多夫说，“连接”是他听取相关介绍后首先想到的关键词。“天然气管道连接了土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、中国，深化中亚国家和中国人民的友谊，重要性与日俱增。”奥比多夫说。

中哈天然气管道合资公司总经理、管委会主席凯伊波夫·叶尔西特表示，哈中天然气管道是中亚地区关键的能源动脉之一，也是哈中高质量共建“一带一路”的重要成果，“未来我们将继续努力扩大哈中能源合作，为两国乃至中亚地区发展作出重要贡献”。

（本报阿拉木图6月2日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)