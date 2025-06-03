非洲好物网购季系列活动在湖南长沙举行

本报记者 杨 迅

在湖南长沙五一商圈的一家便利店，非洲咖啡试饮活动吸引许多人排队。长沙市民李利霞对记者说：“以前觉得非洲商品很遥远，现在在家门口就能买到非洲好物，太方便了。”

作为第四届中非经贸博览会的专题活动，非洲好物网购季系列活动近日在湖南长沙举行，快闪店、进商超、直播季、综合展等陆续开展，快闪店集中展示了十大品类共200余款非洲特色商品。长沙主城区多家便利店化身非洲好物“驿站”，埃塞俄比亚咖啡豆、南非红酒等商品摆满货架。湖南友阿便利超市管理有限公司总经理黄新超介绍，便利店上架了40余款颇具性价比的非洲特产，在热门商圈的主题门店还举办了非洲咖啡、葡萄酒试饮活动。活动供应商湖南达言信息科技有限公司公共事务负责人罗婇宁表示，此次与便利店合作是线下渠道的突破，“非洲好物真正走进了社区”。

活动还设置了“趣味非洲”“美味非洲”“潮味非洲”三大特色体验区。在“趣味非洲”体验区，坦桑尼亚观赏鱼水族箱旁，孩子们好奇地观察着色彩缤纷的鱼儿；由肯尼亚鲜花组成的绚丽花墙，吸引不少市民前来拍照，活动现场的肯尼亚鲜花，短短几天便销售一空……市民刘女士手持文创咖啡杯，在肯尼亚鲜花墙前拍照留念：“这里随手一拍都是大片，仿佛穿越到了美丽的非洲。”肯尼亚鲜花出口商吉玛尼·瓦瑞表示：“如今，越来越多肯尼亚鲜花通过直飞航班出口到中国，缩短了运输时间，咖啡、牛油果等农食产品的出口也得到带动。”

在“美味非洲”体验区，咖啡师手把手教市民冲调埃塞俄比亚咖啡。湖南湘非国际食品发展有限公司总经理王曾姿之介绍，现场推出的挂耳咖啡套装精选非洲7个产地的咖啡豆，让消费者“一口尝遍非洲风味”。一旁的卢旺达辣椒酱展台前，几位市民品尝后连赞过瘾：“我们要买几盒带回家！”

“潮味非洲”体验区成为年轻人的热门打卡地。马达加斯加玛瑙打造的车挂、项链，莫桑比克水晶制作的戒指，非洲石雕、玉器等手工艺品吸引不少年轻人驻足。

在位于湖南高桥大市场的中非直播电商孵化中心，非洲特产通过电商平台、主播带货，从“云端”直达消费者。“这是非洲优质商品的展示舞台，更是落实2024年中非合作论坛北京峰会成果的重要实践。”卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥表示，“得益于中国政府的支持和非中贸易合作的不断深化，越来越多的非洲好物走进中国千家万户。”

“本次活动努力搭建‘非洲好物’品牌全链条服务平台。”湖南省商务厅厅长沈裕谋介绍，“我们举办非洲好物网购季，就是让更多非洲的优质农食产品走进中国市场，满足中国老百姓多样化的需求，推动中非经贸合作走深走实。”

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)