打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“稳定”和“创新”是观察中国发展的关键词（国际论坛·读懂中国·读懂中国式现代化）

埃里克·索尔海姆
2025年06月03日05:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国在气候行动中积极承担大国责任，处于全球绿色科技价值链的领先地位，为全球绿色转型提供重要动能

　　

　　观察当前中国发展，“稳定”和“创新”是两个关键词。在变革时代，稳定对世界至关重要；没有创新，人类就无法应对所面临的挑战。

　　广东深圳的快速发展，就得益于这两方面的成功实践，也是中国转型发展成果累累的一个例证。深圳曾是一个不起眼的渔村，如今已发展成为拥有近1800万人口的大都市，汇聚了华为、腾讯、比亚迪、大疆等科技企业。每次到访深圳，我都能切身感受到这座城市在绿色创新方面取得的进步。今年4月重访深圳，“深圳奇迹”再度令我深受震撼。深圳不仅实现了经济快速增长，更展现出卓越的环保意识：全市所有公交车和出租车均为电动汽车，城市中心拥有广阔的绿色走廊和湿地，为迁徙候鸟提供了重要栖息地。

　　一段时间以来，个别国家宣布退出气候变化《巴黎协定》和世界卫生组织，不断挑起关税争端，这些做法使世界陷入巨大的不确定性中。中国的稳定发展与此形成鲜明对比。中国2025年经济增长预期目标在5%左右，将继续成为拉动全球经济增长的重要引擎。中国还制定了一整套应对气候变化的方案，二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国在气候行动中积极承担大国责任，处于全球绿色科技价值链的领先地位，为全球绿色转型提供重要动能。个别国家采取贸易保护主义措施，限制中国高科技绿色产品出口，这将拖慢全球绿色转型的步伐。当前，中国在清洁能源领域的全球领导力令人瞩目。2024年，中国新增可再生能源发电量占全球总增量约六成。我曾实地参观位于中国西北部的太阳能发电场。置身于广袤的光伏板“海洋”中，那份震撼无法用文字表达。

　　人们自然会好奇，这一绿色奇迹背后的密码是什么？这引出了另一个关键词——“创新”。不久前，中国人工智能大模型DeepSeek在全球引起轰动。该模型大幅降低了计算资源消耗，提供了更经济高效的人工智能解决方案。目前，DeepSeek已成为全球共享的科技资源，是中国科技蓬勃发展的证明。未来，人工智能与太阳能、电池技术的深度融合，将释放巨大潜力。中国在这些领域的综合优势，将为绿色技术创新开辟广阔前景。开发并共享绿色技术，已成为中国实现可持续发展的重要路径。对中国而言，与全球南方国家建立务实且包容的伙伴关系，是一个清晰且具有重要意义的选择。印度尼西亚、越南、巴西等许多国家正日益成为全球绿色发展的重要参与者。

　　确保绿色转型对所有参与者公平且有益十分关键。贸易的本质是互利共赢，不是你输我赢的对抗赛。贸易战不仅将推高绿色技术价格，还将减缓全球向清洁能源转型的步伐。美国和欧洲应以平衡、务实的方式，与中国这一全球清洁技术重要供应者建立建设性关系。对中国企业施加关税和限制，与应对气候变化和保护地球的目标背道而驰。保护主义政策将扼杀创新，减缓进步。用共赢取代共输，刻不容缓。

　　（作者为“一带一路”绿色发展国际联盟咨询委员会主任委员、联合国前副秘书长兼环境规划署执行主任）

　　《 人民日报 》（ 2025年06月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部