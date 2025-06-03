埃里克·索尔海姆

中国在气候行动中积极承担大国责任，处于全球绿色科技价值链的领先地位，为全球绿色转型提供重要动能

观察当前中国发展，“稳定”和“创新”是两个关键词。在变革时代，稳定对世界至关重要；没有创新，人类就无法应对所面临的挑战。

广东深圳的快速发展，就得益于这两方面的成功实践，也是中国转型发展成果累累的一个例证。深圳曾是一个不起眼的渔村，如今已发展成为拥有近1800万人口的大都市，汇聚了华为、腾讯、比亚迪、大疆等科技企业。每次到访深圳，我都能切身感受到这座城市在绿色创新方面取得的进步。今年4月重访深圳，“深圳奇迹”再度令我深受震撼。深圳不仅实现了经济快速增长，更展现出卓越的环保意识：全市所有公交车和出租车均为电动汽车，城市中心拥有广阔的绿色走廊和湿地，为迁徙候鸟提供了重要栖息地。

一段时间以来，个别国家宣布退出气候变化《巴黎协定》和世界卫生组织，不断挑起关税争端，这些做法使世界陷入巨大的不确定性中。中国的稳定发展与此形成鲜明对比。中国2025年经济增长预期目标在5%左右，将继续成为拉动全球经济增长的重要引擎。中国还制定了一整套应对气候变化的方案，二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国在气候行动中积极承担大国责任，处于全球绿色科技价值链的领先地位，为全球绿色转型提供重要动能。个别国家采取贸易保护主义措施，限制中国高科技绿色产品出口，这将拖慢全球绿色转型的步伐。当前，中国在清洁能源领域的全球领导力令人瞩目。2024年，中国新增可再生能源发电量占全球总增量约六成。我曾实地参观位于中国西北部的太阳能发电场。置身于广袤的光伏板“海洋”中，那份震撼无法用文字表达。

人们自然会好奇，这一绿色奇迹背后的密码是什么？这引出了另一个关键词——“创新”。不久前，中国人工智能大模型DeepSeek在全球引起轰动。该模型大幅降低了计算资源消耗，提供了更经济高效的人工智能解决方案。目前，DeepSeek已成为全球共享的科技资源，是中国科技蓬勃发展的证明。未来，人工智能与太阳能、电池技术的深度融合，将释放巨大潜力。中国在这些领域的综合优势，将为绿色技术创新开辟广阔前景。开发并共享绿色技术，已成为中国实现可持续发展的重要路径。对中国而言，与全球南方国家建立务实且包容的伙伴关系，是一个清晰且具有重要意义的选择。印度尼西亚、越南、巴西等许多国家正日益成为全球绿色发展的重要参与者。

确保绿色转型对所有参与者公平且有益十分关键。贸易的本质是互利共赢，不是你输我赢的对抗赛。贸易战不仅将推高绿色技术价格，还将减缓全球向清洁能源转型的步伐。美国和欧洲应以平衡、务实的方式，与中国这一全球清洁技术重要供应者建立建设性关系。对中国企业施加关税和限制，与应对气候变化和保护地球的目标背道而驰。保护主义政策将扼杀创新，减缓进步。用共赢取代共输，刻不容缓。

（作者为“一带一路”绿色发展国际联盟咨询委员会主任委员、联合国前副秘书长兼环境规划署执行主任）

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)