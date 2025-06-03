——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心

中国多部门日前陆续发布的最新经济数据显示，中国经济平稳增长，延续向新向好态势。接受本报记者采访的国际人士表示，中国近期围绕“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”推出一系列政策举措，有效稳定市场预期，提振经济发展信心。中国相关政策举措不仅为中国经济高质量发展注入动能，也为世界经济带来更多稳定性、确定性。

“体现了中国推动高质量发展的坚定决心”

据中国商务部发布的数据，截至5月31日，2025年消费品以旧换新五大品类合计带动销售额1.1万亿元，发放直达消费者的补贴约1.75亿份。消费品以旧换新有力带动消费持续回升向好。2025年1至4月，中国社会消费品零售总额同比增长4.7%。今年以来，中国更加积极有为的宏观政策加力实施，“两重”建设、“两新”政策协同发力，有效地扩大市场需求、带动企业生产、支持创新发展、提振市场信心，效果持续显现。

“中国近期围绕‘四稳’推出的一系列政策‘组合拳’，对稳定经济基本盘、激发内生动力起到了关键作用。”埃及贝尼苏韦夫大学政治与经济学院教授纳迪娅表示，“在复杂多变的国际环境下，中国经济主要指标回升向好，正是政策协同发力的成果。”

“中国持续推动以旧换新，带动家电、汽车等消费品更新换代，释放巨大内需潜力。”纳迪娅提到，今年4月，中国社会消费品零售总额同比增长5.1%，与消费品以旧换新相关的商品销售表现亮眼，反映出政策红利正在加快传导。她强调，中国对企业端的政策扶持也卓有成效，“从税费优惠到金融支持，特别是对小微企业的精准帮扶，增强了企业信心”。

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，今年以来中国各地区纷纷加力扩围实施“两新”政策，增强消费活力、拉动投资增长，带动相关行业生产和效益同步向好。中国将“四稳”作为下一步经济工作的着力点，有助于中国经济稳定增长，延续向新向好态势。

“在当前全球经济形势下，中国经济持续展现强劲韧性。”比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特表示，中国政府围绕“四稳”出台一系列政策举措，对于稳定经济、促进创新、推动产业升级具有关键作用。尽管存在外部压力，中国工业生产、社会消费等仍保持增长，表明相关措施取得积极成效。

高盛、摩根大通等多家国际投行近日表示，鉴于中国宏观政策落地显效等因素，决定上调对2025年中国经济增速预测。瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示，中国政府出台的一系列政策释放明确的稳增长信号，为实体经济和资本市场持续注入了稳定的、可预期的信心，这从全球投资者一季度对中国资本市场的持仓增加可以得到印证。

巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗认为，稳就业是社会发展的基石，稳企业、稳市场和稳预期为中国和外国的投资者营造了良好预期，“一系列政策措施体现了中国推动高质量发展的坚定决心”。

“科技创新为中国经济蓬勃发展提供了强劲动能”

5月31日，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布数据，5月份中国制造业采购经理指数（PMI）比上月上升0.5个百分点，综合PMI产出指数比上月上升0.2个百分点，主要指标回升向好，中国经济总体产出保持扩张。从重点行业看，高技术制造业PMI为50.9%，连续4个月保持在扩张区间，延续较好发展态势。高技术产业和新兴服务业发展向好，创新引领作用持续增强，为经济发展不断注入新动能。

“中国在推动经济稳定增长的同时，加快培育新质生产力。”印度尼西亚大学东盟—中国研究中心研究员拉伊汉·罗诺迪普罗表示，中国强调科技创新与可持续发展，契合全球发展趋势。

德威特表示，中国在人工智能+、数字产业、新能源产业等领域的发展态势凸显中国经济正在加速转型，高技术制造业和绿色产业正引领创新发展。

在汤之敏看来，目前中国经济的一大亮点是工业高端化、智能化、绿色化发展态势明显，特别是人工智能+、数字经济蓬勃发展，为东盟国家与中国在高技术产业和新兴服务业方面的合作提供了广阔空间。

“在人工智能、新能源和数字经济等领域，中国正在积聚强大动能。例如，4月份中国新能源汽车、充电桩等新能源产品产量分别增长近39%和43%，这些数据背后不仅是消费升级，更是绿色转型与科技创新的驱动。”纳迪娅认为，“两新”政策与中国大力发展数字经济、智能制造等方向高度契合，为中国经济高质量发展打下坚实基础。

卡尔内罗认为，中国一系列政策举措不仅释放了巨大内需潜力，更有力带动了绿色、智能、高端制造等产业转型升级。他认为：“中国的发展不是短期突进，而是以长远目标为导向的持续飞跃。”

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库表示：“近年来，中国经济运行保持总体平稳，创新引领作用持续彰显。中国工业机器人技术日益精进、人工智能大模型赋能全球产业链，科技创新为中国经济蓬勃发展提供了强劲动能。”

“推动构建更加包容、更加可持续的世界经济”

据中国交通运输部5月30日发布的数据，今年前4个月，中国港口货物吞吐量57.55亿吨，同比增长3.7%；港口集装箱吞吐量超1.1亿标箱，同比增长7.9%。国家级经济技术开发区改革创新深入推进，服务业扩大开放综合试点加快推进，《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》发布，中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成……中国高水平对外开放步伐不断加快，创造了稳定可预期的投资发展环境，也为世界经济注入更多确定性。

“今年一季度，在华新设立的外商投资企业数量同比增长4.3%，反映出全球对中国市场的坚定信心。”德威特表示，中国政府一系列政策举措向外资企业持续深耕中国市场释放了积极信号。作为世界经济的重要引擎，中国的持续发展为国际贸易和投资带来了宝贵机遇。中国对绿色转型、数字化转型的高度重视，为全球可持续增长树立了标杆。

“中国经济充满韧性，是世界经济增长的重要引擎。”纳迪娅认为，中国推动高质量发展与高水平对外开放，将继续为世界提供广阔市场、先进技术与合作平台。“越来越多国家将从中国的发展中受益，特别是在绿色转型与数字经济方面，中国经验正成为重要参考。”纳迪娅说。

库阿库说，去年，非中贸易额近3000亿美元，连续4年创历史新高，中国连续16年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。中国超大规模的消费市场为非洲商品出口提供了广阔的机遇。中国坚持扩大高水平对外开放，与非洲国家共享市场红利，促进了非中互利共赢。

“今年年初，中国发布了《2025年稳外资行动方案》，有效提振了外企在华发展信心。”卡尔内罗表示，“中国不仅在技术创新、绿色发展等领域走在世界前列，还以开放包容的姿态深化与各国尤其是全球南方国家的合作，为世界经济增长作出重要贡献，充分展现负责任大国担当。”

罗诺迪普罗认为，中国为世界经济发展注入正能量，在创新与绿色发展方面的探索为其他国家提供了合作机遇。“中国正在推动构建更加包容、更加可持续的世界经济。”

（本报北京、开罗、曼谷、布鲁塞尔、里约热内卢、雅加达、约翰内斯堡6月2日电 记者姜波、黄培昭、张矜若、牛瑞飞、陈海琪、曹师韵、戴楷然）

《 人民日报 》（ 2025年06月03日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)