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纳夫罗茨基当选波兰总统

2025年06月02日17:41 | 来源：新华网
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　　新华社华沙6月2日电（记者张章 崔力）波兰国家选举委员会2日说，独立候选人卡罗尔·纳夫罗茨基在1日举行的总统选举第二轮投票中获胜，当选新一任波兰总统。

　　波兰国家选举委员会主席塞尔韦斯特·马齐尼亚克2日在新闻发布会上说，根据对全部选票统计的结果，纳夫罗茨基获得约1060.69万张选票，得票率为50.89%，公民联盟候选人、华沙市长拉法乌·特扎斯科夫斯基获得1023.73万张选票，得票率为49.11%。

　　现年42岁的纳夫罗茨基是一名历史学家，从2021年开始担任研究20世纪波兰历史问题的国家记忆研究院院长。作为独立候选人参选的纳夫罗茨基得到了最大反对党、右翼的法律与公正党支持。纳夫罗茨基被认为政治立场保守，强调波兰民族认同，反对欧盟权力扩张，支持乌克兰但主张通过谈判结束俄乌冲突。

　　现任总统安杰伊·杜达2日通过社交媒体对纳夫罗茨基当选表示祝贺。

　　此次选举的登记选民约有2900万人，投票率为71.63%，创下1990年以来波兰总统选举投票率最高纪录。

　　波兰总统任期5年，可连任一次。5月18日，波兰举行总统选举，没有候选人获得过半数选票，得票率领先的特扎斯科夫斯基和纳夫罗茨基进入第二轮投票。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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