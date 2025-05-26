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第二届法兰克福国际龙舟赛成功举行

2025年05月26日16:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网法兰克福5月26日电（记者刘仲华、郭梓云）在端午节即将来临之际，德国法兰克福国际龙舟友谊赛于当地时间5月24日在美因河上举行。来自德国、法国、意大利、美国、泰国等地的17支龙舟队乘风破浪、奋勇争先，沉浸式体验中国传统文化活力。活动现场还举行了各国传统歌舞表演，让各国民众体验到多元文化交融的魅力。

龙舟赛开幕式上，《杨家将战鼓》演奏引爆全场。人民网 依琳摄

龙舟赛开幕式上，《杨家将战鼓》演奏引爆全场。人民网 依琳摄

上午9时，在气势雄壮的《杨家将战鼓》演奏后，龙舟赛正式开幕。中国驻法兰克福总领事黄昳扬在致辞中对龙舟赛表示热烈祝贺。他说，本届赛事呈现“三大亮点”：一是水上“朋友圈”不断扩容，吸引世界各地近500名运动员报名参赛，得到泰国、印尼、柬埔寨驻法兰克福总领馆的大力支持。特别是两支美国代表队专程赶来加入，令这场跨越国界的水上友谊汇聚起越来越大的“朋友圈”。二是文艺展演更加丰富。来自中国陕西、湖北以及西北的三支艺术团和来自泰国、柬埔寨、印尼的艺术家们将联袂为观众带来特色演出，令本届赛事成为一场集视觉、听觉与味觉于一体的亚洲文化嘉年华。三是经贸交流合作平台加速形成。本届活动得到法兰克福多家企业支持。龙舟赛正超越单纯的体育赛事，成为中德经贸交流与合作的重要平台。

中国驻法兰克福总领事黄昳扬在致辞中对龙舟赛表示热烈祝贺。人民网 依琳摄

中国驻法兰克福总领事黄昳扬在致辞中对龙舟赛表示热烈祝贺。人民网 依琳摄

上午10时，随着点睛仪式的举行，比赛正式鸣枪开赛。美因河上，17支参赛队伍奋力挥桨、破浪前行，鼓点激越，口号铿锵，现场气氛紧张热烈，充分展现出龙舟运动团结协作、奋勇争先的精神风貌。

来自美国的快乐龙舟队选手们正在登船准备参赛。人民网记者 刘仲华摄

来自美国的“快乐龙舟队”选手们正在登船准备参赛。人民网记者 刘仲华摄

龙舟赛队伍奋力挥桨、破浪前行。人民网 依琳摄

龙舟赛队伍奋力挥桨、破浪前行。人民网 依琳摄

经过一天的激烈角逐，下午6时，万众瞩目的决赛正式举行。水面上四支晋级队伍鼓声震天、争先恐后。起初法国“飞龙队”保持领先，意大利“华人龙舟队”紧随其后。在整齐有力的鼓点指挥下，意大利队逐步缩小差距，并最终实现超越，率先冲过终点线，摘得专业组冠军。

获奖选手们上台领奖并合影留念。人民网记者 刘仲华摄

获奖选手们上台领奖并合影留念。人民网记者 刘仲华摄

水上奋楫竞渡，岸上精彩纷呈。龙舟赛不仅是竞技体育的舞台，更是一场多元文化的盛宴。比赛间隙，河岸边搭建起极具民族风情的文艺演出区域，吸引了众多观众驻足欣赏。来自中国陕西神木的“杨家将战鼓”声势浩大、气贯长虹，鼓声与水声交织，为赛事增添了浓烈的节日气氛。湖北省演艺集团带来的民乐合奏《盛世国乐》旋律悠扬，赢得阵阵掌声。民族舞蹈《凤舞楚天》的演员们衣袂飘飘，姿态轻盈，灵动间勾勒出一幅幅荆楚风韵画卷，让人仿佛穿越至长江流域的古老时空，尽显荆楚文化之美。

美因河畔的舞台上中国传统舞蹈精彩上演。人民网 依琳摄

美因河畔的舞台上中国传统舞蹈精彩上演。人民网 依琳摄

(责编：艾雯、杨牧)

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