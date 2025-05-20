新华社北京5月20日电 热点问答｜特朗普与俄乌总统分别通话 他们谈了什么

新华社记者黄河 栾海 谢琳

当地时间19日，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基分别通电话，就俄乌停火谈判等问题进行了沟通。其中，泽连斯基与特朗普通话两次，一次是一对一，另一次是参与特朗普与部分欧洲领导人的通话。通话达成什么共识？哪些分歧依然存在？接下来会发生什么？

共识：继续俄乌谈判

特朗普在通话后说，俄罗斯和乌克兰将立即启动谈判，以实现停火。

普京在通话后发表的声明中说，俄方将提议并准备与乌方就两国未来可能达成的和平协议研究起草一份备忘录。在土耳其伊斯坦布尔谈判的俄乌双方代表之间联系已经恢复，这表明“我们总的来说走在了正确道路上”。

泽连斯基在社交媒体上表示，乌方已准备好“以任何能产生结果的形式”与俄罗斯进行直接谈判。此外，他还对媒体表示，乌俄可以先签署一份备忘录，内容包括停火条款，之后再达成全面停火协议。

俄罗斯和乌克兰两国代表团16日在伊斯坦布尔重启关于和平解决俄乌冲突的直接谈判。双方就互换1000名战俘达成共识，同时“原则上”愿意继续接触和谈判，但谈判未能取得突破性进展。

分歧：领土和撤军问题未有进展

泽连斯基19日晚在特朗普结束与普京的通话后在基辅举行的新闻发布会上强调，乌方不会在领土问题上妥协，不会从其领土撤军。他还要求特朗普，不要在乌克兰未参与的情况下作出有关乌克兰的决定，这是对乌克兰至关重要的原则问题。

普京在通话后的声明中强调，目前的关键问题在于俄乌双方需要最大限度地展现出对和平的意愿，找到各方都能接受的妥协方案。俄罗斯的立场是明确的，对俄方最重要的就是“消除这次危机的起因”。

此外，在对俄施加制裁方面，美乌欧似乎也未能“一条心”。泽连斯基说，如果俄罗斯不停火、如果普京提出不切实际的条件，那就意味着俄罗斯正在持续拖延战争，就必须对其实施更严厉的制裁。

当特朗普被问及为何未按此前威胁施加新制裁以迫使俄方达成和平协议时，他说：“我认为有机会达成协议，若实施制裁，情况可能更糟，但或许时机成熟时会这么做（实施制裁）。”

俄总统新闻秘书佩斯科夫在俄美总统通话前说，“某些欧洲政界人士”的主要工作方向就是在所有事务中“挫败”俄罗斯，他们想劝说特朗普站在自己那一边。只有与冲突各方都保持同样距离的人，才能真正实施调停并解决问题。

接下来会发生什么

特朗普说，梵蒂冈已表示“非常乐意主持谈判”。

泽连斯基说，乌方正在考虑包括土耳其、梵蒂冈、瑞士等在内的所有可能开展谈判的地点。

俄总统助理尤里·乌沙科夫说，通话期间，俄美元首围绕乌克兰问题进行了非常详细的讨论，但没有提出停火时间表，也没有商定俄美元首会晤的时间和地点。

欧洲是否参与俄乌冲突谈判备受关注。特朗普说，他在与普京通话后，还与泽连斯基、欧盟委员会主席冯德莱恩以及法国、意大利、德国和芬兰领导人通了电话。

特朗普在白宫椭圆形办公室接受采访时重申了可能退出斡旋的警告，表示谈判若没有进展，他将退出，让俄乌自行解决，“这本是欧洲事务，本应局限在欧洲范围内”。

冯德莱恩说，欧盟将继续支持泽连斯基，实现乌克兰的持久和平。德国总理默茨说，欧洲将通过制裁加大对俄罗斯的压力。芬兰总统斯图布说，芬兰继续支持乌克兰的独立、主权和领土完整。

泽连斯基说，乌方与欧洲领导人一道讨论了可能采取的进一步措施，包括对各方提案进行客观评估。他认为，美国和欧洲的代表应在“一定程度”上参与谈判过程，美国不“淡出”谈判和实现和平的努力尤为重要。

(责编：赵光霞、杨光宇)