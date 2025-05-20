新华社俄罗斯哈巴罗夫斯克5月20日电（记者陈畅）为期两天的“俄中论坛”19日在俄罗斯远东哈巴罗夫斯克边疆区首府哈巴罗夫斯克市开幕，中俄两国3000多名企业界人士、政府机构代表和行业专家学者参加。与会者就加强两国地区间经贸、工业、能源、交通、人文等领域合作进行了深入探讨。

这是哈巴罗夫斯克边疆区首次举办“俄中论坛”。哈巴罗夫斯克边疆区行政长官德米特里·杰梅申在开幕式致辞中说，哈巴罗夫斯克边疆区与中国的经贸关系逐年增强，工业、能源、交通等领域合作项目不断落实。两国企业在俄罗斯远东携手合作，推动现代化生产和技术创新，创造了就业岗位。“我们正在搭建的不仅是现实中的桥梁，更是信任、相互理解与共同繁荣的桥梁。”

中国驻哈巴罗夫斯克总领事姜笑洋在致辞中说，哈巴罗夫斯克边疆区是俄罗斯远东地区重要的物流、工业和科技中心，与中国合作前景广阔。

论坛举办期间，参会人员将在30多个分论坛及全体会议上围绕中俄联合开发黑瞎子岛、扩大两国各领域的地区合作、建立两国企业家直接对话机制等议题展开讨论。同期还将举行投资推介会、中俄商务对话以及B2B洽谈等一系列促进两国企业交流的活动。

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