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《世界钱币上的中国印记》主题书刊出版发布

2025年05月20日09:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月19日电 （王禹蘅）5月19日，《世界钱币上的中国印记》主题书刊出版发布暨研讨活动在京举办。外交部部长助理洪磊，佛得角、阿尔及利亚、斐济、斯里兰卡、埃及驻华大使等10多国高级外交官，中交集团总经理王海怀、中国期刊协会会长吴尚之及有关央企负责人等近百名嘉宾与会。世界知识出版社董事长崔春主持活动。

活动现场。人民网 王禹蘅摄

活动现场。人民网 王禹蘅摄

洪磊表示，世界50多个国家的钱币上印上了中国企业建设的项目，充分展现出中国企业参与“一带一路”建设成就受到各国欢迎，彰显相互尊重、和平共处、合作共赢是国与国的正确相处之道，构建人类命运共同体是大势所趋、人心所向，是世界各国人民前途所在、命运所系。中方愿同各国携手，共同践行人类命运共同体理念和“一带一路”倡议，为世界和平、发展与繁荣贡献更多力量。

活动现场。人民网 王禹蘅摄

活动现场。人民网 王禹蘅摄

王海怀表示，这些世界钱币，以最直观的方式，记录了中国企业深度参与共建“一带一路”的奋斗足迹，见证了“中国建造”跨越山海、改善民生的责任担当。他表示，中交集团将弘扬丝路精神，统筹推进基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”、同共建国家人民“心联通”，为构建人类命运共同体和全球可持续发展作出新的更大贡献。

活动现场。人民网 王禹蘅摄

活动现场。人民网 王禹蘅摄

与会使节积极评价共建“一带一路”倡议和中国企业建设项目，高度认同并支持人类命运共同体理念，表示本国政府愿继续深化与中国的人文交流和务实合作。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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