新华社莫斯科5月19日电（记者栾海）俄罗斯总统普京19日在俄西南部城市索契与美国总统特朗普通电话，双方商定俄方将提议并准备与乌克兰方面就未来可能达成的和平协议研究起草一份备忘录。

据克里姆林宫官网19日发布的消息，这次通话持续了两个多小时。普京在通话结束后发表的声明中说，这次通话“内容很丰富且相当坦率”，总的来说非常有益。特朗普表达了其关于俄乌休战停火的立场，他则指出俄罗斯也支持和平解决乌克兰危机，目前需要做的是找到通向和平的最有效途径。

普京表示，俄美总统商定，俄罗斯将提议并准备与乌方就两国未来可能达成的和平协议研究起草一份备忘录。备忘录将确定一系列主张，如解决危机的原则、可能达成和平协议的时间表，以及在达成相关协议的情况下临时停火等。

普京说，俄乌双方在土耳其伊斯坦布尔谈判参与者之间的联系已经恢复，这表明“我们总的来说走在了正确道路上”。目前的关键问题在于俄乌双方需要最大限度地展现出对和平的意愿，找到各方都能接受的妥协方案。他强调，俄罗斯的立场是明确的，对俄方最重要的就是“消除这次危机的起因”。

俄罗斯和乌克兰两国代表团16日在伊斯坦布尔重启关于和平解决俄乌冲突的直接谈判。双方就互换1000名战俘达成共识，同时“原则上”愿意继续接触和谈判，但谈判未能取得突破性进展。

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