新华社基辅5月19日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基19日晚在结束与美国总统特朗普通话后表示，乌方愿与俄方“以任何能产生结果的形式”进行直接谈判，但不会在领土问题上妥协。

泽连斯基19日深夜在社交媒体发文说，当天他与特朗普进行了两次通话，其中一次是在特朗普与俄罗斯总统普京通话开始前。他向特朗普重申了乌方愿进行全面、无条件停火的立场，并呼吁美欧继续施压俄方以促成“真正和平”。

泽连斯基说，乌方已准备好“以任何能产生结果的形式”与俄罗斯进行直接谈判，乌方正在考虑包括土耳其、梵蒂冈、瑞士等在内的所有可能开展谈判的地点。

泽连斯基说，乌方还与欧洲领导人一道讨论了可能采取的进一步措施，包括对各方提案进行客观评估。他认为，美国和欧洲的代表应在“一定程度”上参与谈判过程，美国不“淡出”谈判和实现和平的努力尤为重要。

另据乌克兰国际文传电讯社报道，泽连斯基19日晚在特朗普结束与普京的通话后在基辅举行的新闻发布会上强调，乌方不会在领土问题上妥协，不会从其领土撤军。乌方关于结束战争的原则条件包括停火、交换被俘人员、送返乌克兰儿童等。

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