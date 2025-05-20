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苏丹领导人任命新总理

2025年05月20日09:29 | 来源：新华网
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　　新华社开罗5月19日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹主权委员会19日发表声明说，苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉当天发布命令，任命卡米尔·伊德里斯为总理。伊德里斯是自2021年10月以来苏丹获任命的首位总理。

　　伊德里斯出生于1954年8月，是苏丹资深政治家和法律专家，曾于1997年至2008年担任世界知识产权组织总干事，于2010年作为独立候选人参加苏丹总统选举。

　　2019年4月，苏丹军方推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。同年8月，过渡军事委员会与非军方政治力量成立苏丹主权委员会，由布尔汉领导。苏丹过渡政府随后成立。2021年10月，布尔汉宣布国家进入紧急状态，解散主权委员会和过渡政府，时任过渡政府总理阿卜杜拉·哈姆杜克下台。同年11月，军方宣布成立新主权委员会，布尔汉继续担任主席。苏丹总理职位一直空缺。2025年2月，布尔汉宣布将组建一个“看守政府”或“战时政府”来完成过渡任务，其目的是协助完成“清除苏丹境内叛乱分子”的剩余军事行动。4月，布尔汉任命达法拉·哈吉·阿里为内阁事务部长，代行总理职权。

(责编：贾文婷、张悦)

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