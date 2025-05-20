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法英加发表联合声明反对以色列扩大在加沙军事行动

2025年05月20日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎5月19日电（记者唐霁）法国、英国和加拿大19日发表联合声明，强烈反对以色列扩大在加沙地带的军事行动，呼吁以政府停止在加沙地带的军事行动，并立即允许人道主义援助进入。

　　法国总统府爱丽舍宫19日晚发布了《法国、英国和加拿大领导人关于加沙和西岸局势的联合声明》。声明说，以色列扩大军事行动造成加沙地带民众承受的苦难“令人无法忍受”。以政府拒绝向平民提供必要的人道主义援助是不可接受的，这可能违反了国际人道主义法。对加沙的毁灭性打击造成平民流离失所，违反了国际人道主义法。

　　声明表示，如果以色列不停止新一轮军事进攻并解除对人道主义援助的限制，三国将采取具体措施予以回应。

　　三国领导人在声明中表示，反对以色列任何扩大在约旦河西岸定居点的企图。以色列必须停止非法定居点建设，这些定居点破坏巴勒斯坦的生存环境，并危及以色列人和巴勒斯坦人的安全。

　　三国领导人表示，将继续与巴勒斯坦民族权力机构、地区伙伴、以色列和美国合作，以便在“阿拉伯方案”的基础上就加沙地带未来的安排达成共识。三国致力于承认巴勒斯坦国，这有助于实现“两国方案”，并准备为此与其他国家开展合作。

　　法国总统府未提及三国领导人发表此声明的背景。有法国媒体报道说，该声明针对的是以色列3月以来对加沙地带实施封锁并恢复密集军事打击，特别是以军5月18日宣布对加沙地带发动大规模地面行动后造成大量平民死伤。根据加沙地带卫生部门5月18日发布的数据，自3月18日以来，以色列方面对加沙地带多地发动袭击，已造成至少3193人死亡、8993人受伤。

(责编：贾文婷、张悦)

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