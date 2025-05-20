新华社洛杉矶5月19日电（记者黄恒）美国总统特朗普19日与俄罗斯总统普京就俄乌问题通电话。特朗普在通话后说，俄罗斯和乌克兰将立即启动谈判，以实现停火。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

特朗普在社交媒体发文说，他刚刚同普京结束2个小时的通话，通话“挺顺利”。“俄乌将立即启动旨在实现停火的谈判，更重要的是，这是旨在结束战争的谈判。具体条件将由双方协商确定，因为他们掌握着其他人无法知晓的谈判细节”。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动后离开。新华社记者 胡友松 摄

特朗普说，此次通话“基调和气氛都非常好”，俄方表示希望在俄乌冲突结束后与美开展大规模贸易，他赞同这一想法。“俄罗斯拥有巨大机会创造大量就业和财富，潜力无限。同样，在国家重建过程中，乌克兰也能从贸易中受益匪浅”。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

特朗普说，梵蒂冈已表示“非常乐意主持谈判”。

特朗普说，他在与普京通话后，还与乌克兰总统泽连斯基、欧盟委员会主席冯德莱恩以及法国、意大利、德国和芬兰领导人通了电话。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

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