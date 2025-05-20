打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

特朗普与普京就俄乌问题通话

2025年05月20日09:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶5月19日电（记者黄恒）美国总统特朗普19日与俄罗斯总统普京就俄乌问题通电话。特朗普在通话后说，俄罗斯和乌克兰将立即启动谈判，以实现停火。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄　　

　　特朗普在社交媒体发文说，他刚刚同普京结束2个小时的通话，通话“挺顺利”。“俄乌将立即启动旨在实现停火的谈判，更重要的是，这是旨在结束战争的谈判。具体条件将由双方协商确定，因为他们掌握着其他人无法知晓的谈判细节”。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动后离开。新华社记者 胡友松 摄

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动后离开。新华社记者 胡友松 摄

　　特朗普说，此次通话“基调和气氛都非常好”，俄方表示希望在俄乌冲突结束后与美开展大规模贸易，他赞同这一想法。“俄罗斯拥有巨大机会创造大量就业和财富，潜力无限。同样，在国家重建过程中，乌克兰也能从贸易中受益匪浅”。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄　　

　　特朗普说，梵蒂冈已表示“非常乐意主持谈判”。

　　特朗普说，他在与普京通话后，还与乌克兰总统泽连斯基、欧盟委员会主席冯德莱恩以及法国、意大利、德国和芬兰领导人通了电话。

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

5月19日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

　　

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部