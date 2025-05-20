人民网迪拜5月20日电 （记者管克江）说到两河文明，就不得不提到乌尔古城。因为城市的出现是文明的重要标志，而乌尔古城早在公元前3500年就开始兴建，其乌尔大塔庙至今仍伫立在沙漠之中。

《圣经》记载，古希伯来、阿拉伯民族共同的祖先亚伯拉罕出生在“伽勒底的乌珥”，因此乌尔常被称为犹太人的发源地。

乌尔古城遗址距离伊拉克南部济加尔省首府纳西里耶约17公里。从纳西里耶往郊外走，数公里外就看到一座山丘状的建筑。这就是乌尔大塔庙。乌尔大塔庙据称是公元前2100年的乌尔第三王朝国王乌尔纳姆下令建造的，用以供奉苏美尔人的月亮女神。乌尔第三王朝时期留下了众多文明印记。比如刻在泥版上的乌尔纳姆法典是世界上现存最古老法典，比汉谟拉比法典早300多年，只不过残存不全了。

乌尔大塔庙。人民网记者 管克江摄

乌尔大塔庙用烧制的红砖杂以沥青垒砌而成，总高28米，最初分三层，每层间建有100级阶梯。一二层相连，三层建有单独的神庙，仅在盛大活动期间开放。伊拉克历史学家认为，乌尔大塔庙是世界上现存最古老的阶梯型建筑。乌尔大塔庙有着复杂严谨的几何结构，每一层的形制都严格要求，凸显古代苏美尔人的数学成就。

神庙在公元前6世纪巴比伦王国时期经历过大修。又经过两千多年的岁月侵蚀，神庙如今只有一层和二层小部分残留了下来，总高约16.5米。多年前，神庙阶梯还对外开放，如今已经封闭。

乌尔大塔庙周边还有不少建筑。比如世界上最古老的砖拱，59米见方、内部布满各式房间的建筑的地基等。2016年，乌尔古城和美索不达米亚沼泽等共同被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

世界最古老砖拱建筑。人民网记者 管克江摄

乌尔古城建筑的墙基。黑色部分为沥青。人民网记者 管克江摄

济加尔省旅游和遗产委员会副主席萨阿德表示，目前乌尔古城的旅游设施还不完善。政府正在修建小型博物馆和休息厅等，以便吸引游客前来旅游。（人民网伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

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