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“茶和天下·甘肃文旅推广”活动在约旦举办

2025年05月20日09:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月19日电 （记者管克江）安曼消息：“茶和天下·甘肃文旅推广”活动18日在约旦首都安曼开幕。

中国歌舞表演。人民网 纳达尔·达乌德摄

中国歌舞表演。人民网 纳达尔·达乌德摄

中国驻约旦大使陈传东在致辞中说，甘肃是古丝绸之路的主要通道，伊斯兰文明在此落地生根，佛教壁画艺术在此绽放，堪称文明互鉴的活态博物馆。“茶和天下”的主题，就是希望传递中国始终坚定支持、维护、促进世界和平的价值观念和政策主张。

约旦文化部秘书长尼达尔·阿亚斯拉表示，茶从中国传播到世界各地，带来了包括茶的制作和品饮方式在内的许多文化表达，蕴含着宽容、爱意、感谢和尊重等深刻内涵。约旦与中国的友谊源于两国文化传统、价值观和理念上的相似，早在千年前的丝绸之路便将两国紧密相连。

开幕式上，来自甘肃的艺术家们表演了独具甘肃特色的歌舞、二胡、琵琶演奏，现场还设置了茶道、中医及蛋雕技艺、麦秆画、皮影戏等非遗体验活动。

与会部分代表合影。人民网 纳达尔·达乌德摄

与会部分代表合影。人民网 纳达尔·达乌德摄

(责编：苏缨翔、杨牧)

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