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英欧就渔业和贸易等领域达成多项协议

2025年05月20日09:00 | 来源：新华网
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5月19日，英国首相斯塔默（中）在伦敦与欧盟领导人举行会议前同欧盟委员会主席冯德莱恩（左）交谈。新华社发（英国首相府供图）

5月19日，英国首相斯塔默（中）在伦敦与欧盟领导人举行会议前同欧盟委员会主席冯德莱恩（左）交谈。新华社发（英国首相府供图）

　　新华社伦敦5月19日电（记者郑博非）英国首相府19日发布声明说，英国与欧盟已在渔业和贸易等多个领域达成协议，预计相关协议将在2040年前推动英国经济增长近90亿英镑（1英镑约合1.34美元）。

　　英国首相斯塔默当天在伦敦与欧盟领导人举行会议。会后，英欧双方签署了为期12年的新渔业协议，保障英国渔船能够持续进入欧盟水域，同时维持欧盟渔船在英国水域的现有捕捞配额。英国政府将投资3.6亿英镑用于渔船现代化改造和技术设备升级。此外，双方达成的动植物检疫协议将简化英国食品出口手续并降低成本，令英国企业受益。

　　首相府表示，自“脱欧”以来，英国对欧盟出口下降21%，进口下降7%。该协议将促使英国汉堡、香肠等产品重新进入欧盟市场。

　　在环保领域，英欧同意对接各自的碳排放交易体系，以“避免企业因欧盟明年即将实施的碳征税而受到影响”。英国钢铁出口将获得一项“量身定制”的协议，以规避欧盟新规及关税，预计每年将为英国钢铁制造商节省约2500万英镑。

　　根据协议，英欧还将启动“青年流动计划”。首相府在声明中表示，该计划将设定人员流动限额及停留期限，具体规定预计将参照英国与澳大利亚、新西兰等国之间的协议。该协议将重点推进英欧在打击非法移民方面的合作，包括“设立遣返机制，协同应对英吉利海峡偷渡问题”。

(责编：贾文婷、张悦)

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