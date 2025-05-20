新华网雅加达5月19日电（记者陶方伟 曹凯）“红树林的新生”中国—印尼可持续发展交流对话会19日在印度尼西亚雅加达举行。来自中印尼政府机构、环保组织、科研单位及企业界的代表出席会议，并围绕生态保护、绿色转型和中印尼务实合作展开深入交流。

这是5月18日拍摄的红树林环绕的爪哇7号燃煤电站。记者 曹凯 摄

该对话会由中国外文局与国家能源集团联合举办，系统梳理和总结了近年来中印尼双方在红树林保护领域的合作实践与成效，向国际社会展示了“一带一路”绿色发展合作的典范案例。

中国驻印尼大使馆文化参赞王思平在致辞中指出，在“一带一路”倡议与“绿色发展”理念的双重推动下，在印尼的中国企业日益承担起生态责任和可持续发展的义务。企业通过将生态价值转化为社区经济收益，不仅实现绿色增长，还有效带动了民生改善并增强社会认同感。

中国外文局总编辑高岸明在致辞中表示，红树林素有“海上森林”“海岸卫士”之称，是全球生态屏障的关键一环，其生态价值关乎人类共同福祉。中印尼双方应以此次交流为契机，推动红树林保护领域的技术共享与经验互鉴，共同谱写绿色发展的新篇章。

5月18日，中印尼嘉宾在爪哇7号燃煤电站举行红树林补植仪式。记者 曹凯 摄

国家能源集团国电电力总经理赵世斌说，位于印尼万丹省的爪哇7号燃煤电站通过调整工程方案、设置红树林育苗区、建立养护队等多项举措，推动当地红树林面积从5公顷恢复扩大至19公顷，红树林规模增至15万棵，构建起生态与发展的双重防线。他表示，守护生态不是选择题，国家能源集团将继续履行民生责任，拉紧共同家园的友好纽带。

印尼环境部高级环境教育专家琳达·克里斯纳瓦蒂表示，印尼红树林资源丰富，但受气候变化与人类活动影响，部分区域生态退化严重。她呼吁加强与中国的合作，推动红树林保护技术共享、公众教育、社区参与及生态经济融合发展，探索实现环境与民生双赢的新路径。

与会嘉宾一致认为，此次对话交流为中印尼绿色发展合作提供了友好的平台，也为全球海洋生态保护贡献了区域智慧和实践样本。两国将继续深化绿色发展伙伴关系，共同守护红树林这一“海上绿洲”，让生态合作之路越走越宽广。

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