新华社堪培拉5月19日电（记者章建华 齐紫剑）研究人员在澳大利亚一处化石遗址发现的新证据表明，地球上爬行动物的起源比之前认为的可能要早大约4000万年。相关论文日前发表在英国《自然》杂志上。

澳大利亚弗林德斯大学日前发布新闻公报介绍，在澳大利亚维多利亚州北部的曼斯菲尔德地区，研究人员从距今约3.5亿年的石炭纪地层中，识别出一种带爪四足动物的化石足迹，极可能属于爬行动物。

研究团队起初以为这些足迹属于早期两栖动物，但其中一块足迹的脚趾上有类似爬行动物的钩爪。随后，古生物学团队扫描了化石足迹、创建数字模型，并与瑞典研究人员合作，展开详细分析。

研究人员确认，足迹化石来自石炭纪早期。通过比较该地区此前岩石中出现的不同鱼类种群与世界各地年代确定的岩石中出现的相同物种和相似形态，他们进一步缩小了化石的时间范围。研究负责人约翰·朗确认，这是世界上爬行类动物在陆地上行走的最古老证据，将爬行动物的进化时间向前推了3500万到4000万年，远超北半球原有纪录。

研究表明，这类动物起源于南半球冈瓦纳古陆，而澳大利亚曾是其中心部分。约翰·朗说，留下这些足迹的动物可能是一种矮小、粗壮、类似巨蜥的生物，这项发现对于研究“四足动物的早期进化影响深远”。

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