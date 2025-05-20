打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

架起交往交流、相知相近的重要桥梁

——“中国游”领略不一样的中国

2025年05月20日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　“锦绣山河，美好旅程”——这是2025年“5·19中国旅游日”的活动主题。

　　今年以来，从首个“非遗春节”全球圈粉到中国免签“朋友圈”持续扩容，从外国采购商云集中国展会到各国消费者踊跃来华“探店”“拔草”……越来越多外国朋友走进中国，感受中国的锦绣山河，体验中国的美好生活。

　　政策叠加持续发力

　　“游在中国”火遍全球

　　在全球广泛开展“你好！中国”国家旅游形象推广工作，各地争相打造精品旅游产品线路，航空公司推出优惠券和特价机票……今年“5·19中国旅游日”主题月期间，一系列旅游宣传促销活动向各国传递中国欢迎全球游客的声音。

　　免签，是中国对外开放一张熠熠生辉的“政策名片”。目前，我国免签政策主要包括互免签证、单方面免签、过境免签和区域性入境免签政策。2023年以来，外交部持续推动入境游便利化，丰富免签安排，扩大免签范围。

　　外交部领事司副司长童学军表示，截至目前，中国已同157个国家缔结了涵盖不同种类护照的互免签证协定，同29个国家实现全面互免签证。先后对法国、德国、韩国、日本等38国试行单方面免签政策，2024年11月，进一步扩大免签适用范围，将免签入境停留期延长至30天。

　　为了让外国朋友在中国“游得安心”，国家移民管理局持续优化停留居留服务，为来华外籍人员提供就近办理签证延期和换补发的便利，为来不及在驻外使领馆办妥签证的外国朋友提供口岸签证便利，并会同有关部门持续解决外籍人员在华住宿、出行、支付等问题。

　　数据显示，2024年我国入出境外国人达到6488.2万人次，同比上升82.9%，其中免签入境2011.5万人次，同比上升112.3%；入境游客总消费达942亿美元，增长77.8%。刚刚过去的“五一”假期，入出境外国人达到111.5万人次，同比增长43.1%，其中免签入境38万人次，同比增长72.7%。

　　随着“中国游”持续升温，从北京秀水街到义乌国际商贸城，从海南免税店到深圳华强北，越来越多外国游客“带着空箱”到中国买买买，“购在中国”蔚然成风。

　　“中式魅力”持续圈粉

　　让世界感受真实中国

　　当开放的中国向外国游客张开怀抱，中华文化的独特魅力正成为中国作为国际旅游目的地的核心吸引力。中国旅游研究院入境游客满意度专项调查显示，超六成的受访者将体验中国文化作为来华旅行的主要目的。

　　在黑龙江哈尔滨，前来体验冰雪文化的境外游客订单大幅上涨；在陕西西安，随处可见身着汉服的外国友人，沉浸式体验古都深厚文脉；在四川成都，围绕大熊猫打造的多元化消费场景，成为境外游客的网红打卡地……

　　阿联酋通讯社报道称，随着国际社会对中国传统文化的兴趣日益浓厚，中国文化旅游市场呈现出显著的增长态势。

　　携程集团副总裁秦静从携程平台上的“五一”订单中也感受到这一变化。“很多外国人去武夷山学泡茶、去成都学变脸、去景德镇学做陶瓷。”秦静举例说，比如在景德镇，一些外国人一住一个月，已经成为非常火的外国人体验中国文化目的地。

　　“目前，外国游客旅行的需求和目的地非常多元。”文化和旅游部国际交流与合作局副局长石泽毅说，有的想体验中国传统文化，有的想感受高科技产品，有的喜欢去菜市场、大排档吃吃逛逛，还有的专程去电影游戏取景地或者潮玩商店打卡。

　　值得关注的是，近期来华旅游的外国游客中不乏一些很特别的“洋网红”。美国“甲亢哥”直播打破偏见，展现中国真实魅力；外国游客拍摄记录下“高铁上点外卖”“酒店机器人服务”等中国现代化建设成就，让国外网友发出“中国生活在未来”的感慨……

　　火爆的“中国游”打开了世界了解认知中国的新窗口，快乐的“中国行”成为不少外国人的“破除偏见”之旅。一些外国旅游博主直呼“看到了一个不一样的中国”。

　　对外开放步履坚定

　　“中国游”前景广阔

　　几天前，在北京成功举办的中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式上，中方宣布决定首批向拉美和加勒比地区5个国家实施免签政策，并适时扩大对地区国家覆盖范围。

　　“中国开放的大门只会越开越大，‘中国游’的金字招牌将更加闪耀。”童学军表示，外交部将加快推进各类互免签证和签证便利化协定商谈，积极研究扩大免签国家范围，持续完善“智慧领事”建设，实现中国签证全流程线上申办，便利中国公民“走出去”的同时，帮助外国朋友“方便来”。

　　国家移民管理局外国人管理司副司长柳佳表示，国家移民局将持续优化完善移民出入境便利政策措施，进一步提高政策的含金量、吸引力，积极会同有关部门提升外国人来华在华的便利度，以更加优质的管理服务措施欢迎更多外国朋友来到中国。

　　为吸引外国游客，各地也不断提升入境旅游公共服务水平。

　　面向国际航班中转旅客，北京推出“免费北京半日游”体验项目，外国游客可以在前门、天坛等地感受京韵国风；上海进一步加强与国际组织、国际旅行社、海外社交媒体平台的合作，推出更多独具特色的入境旅游产品；湖南张家界正优化通关、支付、语言、住宿、餐饮等服务，进一步释放入境消费潜力……

　　敞开怀抱的中国，也收到世界人民的热情邀约：泰国、新加坡、阿联酋等29个国家与中国达成全面互免签证协议，美国、澳大利亚等也与中国达成互发10年多次或5年多次签证互惠安排，另有近70个国家和地区给予中国公民单方面免签或落地签。

　　（据新华社北京5月19日电  新华社记者）

(责编：贾文婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部