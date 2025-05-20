——“中国游”领略不一样的中国

“锦绣山河，美好旅程”——这是2025年“5·19中国旅游日”的活动主题。

今年以来，从首个“非遗春节”全球圈粉到中国免签“朋友圈”持续扩容，从外国采购商云集中国展会到各国消费者踊跃来华“探店”“拔草”……越来越多外国朋友走进中国，感受中国的锦绣山河，体验中国的美好生活。

政策叠加持续发力

“游在中国”火遍全球

在全球广泛开展“你好！中国”国家旅游形象推广工作，各地争相打造精品旅游产品线路，航空公司推出优惠券和特价机票……今年“5·19中国旅游日”主题月期间，一系列旅游宣传促销活动向各国传递中国欢迎全球游客的声音。

免签，是中国对外开放一张熠熠生辉的“政策名片”。目前，我国免签政策主要包括互免签证、单方面免签、过境免签和区域性入境免签政策。2023年以来，外交部持续推动入境游便利化，丰富免签安排，扩大免签范围。

外交部领事司副司长童学军表示，截至目前，中国已同157个国家缔结了涵盖不同种类护照的互免签证协定，同29个国家实现全面互免签证。先后对法国、德国、韩国、日本等38国试行单方面免签政策，2024年11月，进一步扩大免签适用范围，将免签入境停留期延长至30天。

为了让外国朋友在中国“游得安心”，国家移民管理局持续优化停留居留服务，为来华外籍人员提供就近办理签证延期和换补发的便利，为来不及在驻外使领馆办妥签证的外国朋友提供口岸签证便利，并会同有关部门持续解决外籍人员在华住宿、出行、支付等问题。

数据显示，2024年我国入出境外国人达到6488.2万人次，同比上升82.9%，其中免签入境2011.5万人次，同比上升112.3%；入境游客总消费达942亿美元，增长77.8%。刚刚过去的“五一”假期，入出境外国人达到111.5万人次，同比增长43.1%，其中免签入境38万人次，同比增长72.7%。

随着“中国游”持续升温，从北京秀水街到义乌国际商贸城，从海南免税店到深圳华强北，越来越多外国游客“带着空箱”到中国买买买，“购在中国”蔚然成风。

“中式魅力”持续圈粉

让世界感受真实中国

当开放的中国向外国游客张开怀抱，中华文化的独特魅力正成为中国作为国际旅游目的地的核心吸引力。中国旅游研究院入境游客满意度专项调查显示，超六成的受访者将体验中国文化作为来华旅行的主要目的。

在黑龙江哈尔滨，前来体验冰雪文化的境外游客订单大幅上涨；在陕西西安，随处可见身着汉服的外国友人，沉浸式体验古都深厚文脉；在四川成都，围绕大熊猫打造的多元化消费场景，成为境外游客的网红打卡地……

阿联酋通讯社报道称，随着国际社会对中国传统文化的兴趣日益浓厚，中国文化旅游市场呈现出显著的增长态势。

携程集团副总裁秦静从携程平台上的“五一”订单中也感受到这一变化。“很多外国人去武夷山学泡茶、去成都学变脸、去景德镇学做陶瓷。”秦静举例说，比如在景德镇，一些外国人一住一个月，已经成为非常火的外国人体验中国文化目的地。

“目前，外国游客旅行的需求和目的地非常多元。”文化和旅游部国际交流与合作局副局长石泽毅说，有的想体验中国传统文化，有的想感受高科技产品，有的喜欢去菜市场、大排档吃吃逛逛，还有的专程去电影游戏取景地或者潮玩商店打卡。

值得关注的是，近期来华旅游的外国游客中不乏一些很特别的“洋网红”。美国“甲亢哥”直播打破偏见，展现中国真实魅力；外国游客拍摄记录下“高铁上点外卖”“酒店机器人服务”等中国现代化建设成就，让国外网友发出“中国生活在未来”的感慨……

火爆的“中国游”打开了世界了解认知中国的新窗口，快乐的“中国行”成为不少外国人的“破除偏见”之旅。一些外国旅游博主直呼“看到了一个不一样的中国”。

对外开放步履坚定

“中国游”前景广阔

几天前，在北京成功举办的中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式上，中方宣布决定首批向拉美和加勒比地区5个国家实施免签政策，并适时扩大对地区国家覆盖范围。

“中国开放的大门只会越开越大，‘中国游’的金字招牌将更加闪耀。”童学军表示，外交部将加快推进各类互免签证和签证便利化协定商谈，积极研究扩大免签国家范围，持续完善“智慧领事”建设，实现中国签证全流程线上申办，便利中国公民“走出去”的同时，帮助外国朋友“方便来”。

国家移民管理局外国人管理司副司长柳佳表示，国家移民局将持续优化完善移民出入境便利政策措施，进一步提高政策的含金量、吸引力，积极会同有关部门提升外国人来华在华的便利度，以更加优质的管理服务措施欢迎更多外国朋友来到中国。

为吸引外国游客，各地也不断提升入境旅游公共服务水平。

面向国际航班中转旅客，北京推出“免费北京半日游”体验项目，外国游客可以在前门、天坛等地感受京韵国风；上海进一步加强与国际组织、国际旅行社、海外社交媒体平台的合作，推出更多独具特色的入境旅游产品；湖南张家界正优化通关、支付、语言、住宿、餐饮等服务，进一步释放入境消费潜力……

敞开怀抱的中国，也收到世界人民的热情邀约：泰国、新加坡、阿联酋等29个国家与中国达成全面互免签证协议，美国、澳大利亚等也与中国达成互发10年多次或5年多次签证互惠安排，另有近70个国家和地区给予中国公民单方面免签或落地签。

（据新华社北京5月19日电 新华社记者）

(责编：贾文婷、张悦)