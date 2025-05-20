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东盟优质货物进入中国市场有了新“路子”

2025年05月20日08:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报南宁电（庞革平、温易松、罗婕）近日，连接马来西亚关丹港与中国广西北部湾港的冷链精品航线正式开通。除原来走广西凭祥、东兴等陆路通道外，依托这一新航线，更多来自东盟国家的榴莲、山竹等优质货物将可直达中国市场，惠企利民。

　　近年来，西部陆海新通道陆续开出“北部湾港—成都—波兰、德国”百货班列、“阿联酋—钦州—兰州”汽车班列、“重庆—钦州—迪拜”铁路JSQ车+海运滚装船铁海联运班列等，运输品类超过1000种。如今，柬埔寨大米、泰国香水椰等东盟优质商品源源不断发往中国市场，丰富消费者餐桌。泰国金枕榴莲搭乘西部陆海新通道班列，10天之内即可摆上重庆等中国西部城市商超货架。

　　数据显示，西部陆海新通道铁海联运班列年货运量从2017年的3382标箱跃升至2024年的96万标箱，增长了285倍。今年一季度，新通道班列货运量延续高速增长态势，同比增长68.2%。

　　“得益于钦州港口岸与东南亚等国家外贸航线的持续加密，从广西钦州港口岸进口水果，物流效率快、成本低，我们的生意越做越大。”广西正帆国际物流有限公司工作人员黄良松介绍。随着水果旺季的到来，今年还将有大批东盟水果到港。

　　广西北部湾港作为中国西部地区大宗商品主要进口口岸，在保障产业链供应链安全稳定方面发挥重要作用。据南宁海关统计，今年一季度经北部湾港进口大宗商品3903.3万吨，增加16.1%，价值697.3亿元，增长5.6%，其中金属矿砂进口量增加四成。此外，广西北部湾港有力服务中国各省区市优势产品销往海外，广西纸制品、云南肥料、重庆电脑及零部件、湖南烟花爆竹等产品经广西北部湾港出口分别增长45.9%、44.5%、232.2%、17.9%。

　　面对快速上涨的运输需求，国铁南宁局扎实推进运输通道建设，近年来，黎钦、南防、钦港等广西铁路出海通道干线全部实现电气化，货车运输时长缩短近20%、运输能力提升6.5%。

　　据介绍，当前，西部陆海新通道铁海联运班列货物运输品类已增加到1234种，通达全球127个国家及地区的556个港口，货物品项数量达数万个，涵盖农产品、化工产品等多个领域。

(责编：刘叶婷、张悦)

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